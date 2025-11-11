內地高校招DSE港生 明年增至165所創新高 內蒙古首參與

我的頻道

香港新聞組╱香港11日電
香港示意圖。(圖：shutterstock)
國家教育部近日公布，參與2026/27學年內地高校(大學)招收香港中學文憑考試（DSE）學生計畫（文憑試收生計畫）的內地高等院校數目，將增加至165所，較去年增加20所，創歷年新高；更首次有來自內蒙古自治區的院校，進一步拓展港生北上升學的選擇。

大公報報導，教育局表示，新增的20所院校中，內蒙古師範大學及內蒙古藝術學院首次納入計畫；廣東省則新增4所院校，包括與香港合作辦學的北師香港浸會大學及香港城市大學（東莞）；福建省新增院校最多，達9間。港府鼓勵香港學生把握機會赴內地升學，把握國家發展機遇。

教育局稱，將持續向內地爭取更多知名學府參與計畫，計畫下的「校長推薦計畫」仍為恆常安排，每間中學可推薦八名學生報讀。參與推薦的院校在最低錄取要求上，規定考生須在「公民與社會發展科」達標，另三個核心科目（中文、英文及數學）總分不少於八分，且每科不得低於兩分。

有意報名的學生可於2025年12月1日至31日登入指定網站登記，2026年1月10日前可查閱審核結果，若須補交資料則可於1月23日前查閱最終結果。各參與院校將根據報考資料及需要安排面試，錄取名單預計於2026年7月下旬公布。

另一方面，為推動香港成為國際專上教育樞紐，「留學香港專班」昨日召開首次會議。教育局局長蔡若蓮介紹「留學香港」及「遊學香港」品牌的未來推廣策略，並表示政府將推出全球大型宣傳計畫「Hong Kong：Your World-class Campus」，全方位推廣香港專上教育及科研優勢。

蔡若蓮強調，香港是全球唯一擁有五間百強大學的城市，具備發展高等教育及吸引國際人才的獨特優勢。專班將牽頭推動院校加強海外宣傳，尤其在「一帶一路」沿線及東南亞國家舉辦教育推介活動，吸引更多優秀學生與學者來港就學與研究，同時推動本地院校與海外夥伴簽訂交流協議，擴大學生海外交流及實習機會，營造更具國際化的學習環境。

