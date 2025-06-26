港教育局「溫馨提示」…學校參加美國慶或違國安 美譴責

香港示意圖。(圖/shutterstock)

香港教育局 被指向學校施壓，參加美國國慶活動可能觸犯國安法，美國駐港總領事館譴責港府 打壓美國獨立日慶祝活動。

自由亞洲電台報導，教育新聞平台《教育刺針》日前披露，有香港學校收到教育局分區的「溫馨提示」，稱學生參加美國駐港總領事館舉辦的美國國慶活動可能觸犯國安法。事件提升至外交層面，總領事館指港府試圖將活動定調為「非法」。教育局24日晚發新聞稿回應時則隻字不提「美國」，亦未否認曾向學校發「提示」。

據報導，《教育刺針》的報導指收到若干報料，多間學校收到來自教育局分區的溫馨提示，提醒學校教師需小心美國駐港澳總領事館舉辦的美國國慶活動，師生「切勿隨便參加，慎防有違國安法及香港法律」，更指「若得知有學生參加，請以保護學生為首要考慮，勸阻他們參與」。

報導附上學校收到的短訊息截圖，但並未提及是政府學校、私立學校或國際學校。《教育刺針》引述受訪教師指，當局做法本末倒置：「如果真的有違國安，為何不是由中央政府叫美領館撤出香港，你任由有害國安的機構在港橫行，你來恐嚇學校，不是白色恐怖？」

報導稱，沙田區某中學校長向全校教師發出電郵，提醒教師若接獲任何外國使館或任何接受使館資助組織的邀請參加任何活動，或該等活動涉及學生參與，都應該事先獲得校長批准，電郵強調「維護國家安全是非常重要的」。

報導指出，教育局先後兩次回應傳媒查詢，24日更在晚上透過新聞處，發布標題以「就傳媒有關維護國家安全查詢」的回應，惟600多字的新聞稿中，隻字不提「美國、國慶」等相關字眼，亦未否認當局曾向學校作出「溫馨提示」，僅表示當局已向學校發出詳細的行政和教育指引，要求學校按校本情況及需要，建立校本機制和制定適當措施，以落實各項與維護國家安全及國家安全教育相關的工作。

不過，新聞稿特別提到，提供非本地課程的學校（國際學校）亦有責任協助不論其種族或國籍的學生，正確及客觀地理解及認識國家安全概念和《香港國安法》，建立守法的精神。學校應按校本情況及需要，制定並持續檢視相關策略及措施，為學生締造安全有序的學習環境，促進學生有效學習及健康成長。

據報導，總領事館回應傳媒時譴責港府打壓美國獨立日慶祝活動，干預美國領事館主辦的活動。港府試圖將這些活動定調為「非法」，只會更加暴露其不安全感以及對自由的恐懼。

根據美領館的社媒專頁，過去國慶酒會僅供受邀人士參與，當中不乏建制派政界人士，而據明報報導，今年港府會派出商務及經濟發展局局長丘應樺代表政府出席。