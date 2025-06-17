經營近6年專聘殘疾 廚尊星籍創辦人抱病找合營 盼港注資

香港示意圖。(圖/shutterstock)

專門聘請和訓練殘疾人的香港 旺角社企餐廳「廚尊」，經營近6年的新加坡 籍創辦人許承俊日前透露，3月曾接受心臟搭橋手術，無法負荷頻密往返星港兩地，盼有心港人注資加入，「讓香港人幫助香港人」，以合夥形式協助管理廚尊及4間社企書店「孺尊」。

明報報導，許承俊說不忍心結束社企，形容猶如結束訓練殘疾者中心，並透露至今已訓練二、三百名殘疾者，部分更成功轉至其他餐廳工作，甚至經營個人「小生意」。

據報導，新加坡社企Project Dignity獲香港市建局邀請於2019年進駐活化項目「618上海街」，開設大牌檔中心「廚尊」出售星洲菜。廚尊facebook日前發布短片，許承俊講述如何一一捱過過去6年經營難關，但今年3月曾做手術，「今次老實講，不方便回來香港」，呼籲「有緣人」與他聯繫，不論是公司或社企，期望一起合作讓這間有意義的社企繼續發展下去。他說自己愛香港，「我真的捨不得，但我知道我現在都沒辦法」。

報導說，疫後香港經濟復甦不似預期，許承俊相信即使目前經營環境困難，預計兩三年後便會逐漸恢復，今次決定無關財政問題。他透露目前已有數個基金會、社企及退休人士表明有意參與經營，他最快下周赴港會面，期望找到最熟悉本地情况的港人合作。

報導指出，「讓弱勢群體重拾尊嚴」是廚尊的創辦理念，連同社企書店孺尊，目前共聘用87人，逾八成是殘疾者，包括中風 患者、精神病患者及智商低於70的人。計算機工程學畢業的許承俊會為殘疾員工消除不便，曾為患痙攣的員工按手形特製彎曲鐵叉，讓對方一手以鐵叉固定食材、一手拿刀切菜。