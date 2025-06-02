外交之友夏令營疫後首恢復 30港生赴印尼、北京交流

香港示意圖。(圖/shutterstock)

中國外交部駐港特派員公署舉辦的「外交之友」夏令營1日出發，前往北京及印尼 交流，為期9天，有來自全港12間高等院校、共30名大學生參與。

綜合香港 電訊、文匯報報導，夏令營團長、公署副特派員潘雲東表示，舉辦夏令營目的是希望讓更多香港大學生了解和認識中國特色大國外交，增進他們的國際視野，今次是第10次舉辦，亦是疫情後首次恢復這項活動。

潘雲東說，今年是中國與印尼建交75周年，亦是「萬隆會議」舉辦70周年，因此今次夏令營行程除了北京，亦包括印尼。在北京期間，學生將列席外交部例行記者會，並與外交部發言人及青年外交官交流，到訪港澳辦聆聽中央對港政策，亦會參訪釣魚台 國賓館、清華大學等。

在印尼期間，學生將參訪東協祕書處、中國駐東協使團及駐印尼大使館等，亦會乘坐雅萬高鐵到當年舉辦萬隆會議的紀念館參觀，並與當地孔子學院的學生交流。

參加今次夏令營的學生來自不同學系。在教育大學就讀社會學及社區研究三年級的學生廖珮榆表示，社會學和外交事務都涉及多元化知識，包括中美關系、「一帶一路」項目等，期望此行能增進外交知識，並與當地學生交流。

就讀香港中文大學地理與資源管理四年級的連仲一表示，今次除了去北京，還能去到印尼參觀內地在當地的鐵路建設，而基建發展本身就是一個與外交、地理都密切相關的領域，認為自己有必要通過此活動，多方面了解外交以及自身專業相關的知識。

他最期待去外交部參觀，包括釣魚台國賓館，亦期待能現場參與外交部例行記者會，形容這些都是非常難得的一線親身經歷，「可以和一線外交官直接接觸交流，也希望從他們口中了解國家外交的最新發展。」