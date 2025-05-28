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BLACKPINK明年1月登香港啟德料吸10萬人 6月13日售票

香港新聞組／香港28日電
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韓國女子天團BLACKPINK將於明年1月24日及25日，在香港啟德主場館連唱兩場，今粉絲感到興奮。（路透）
韓國女子天團BLACKPINK將於明年1月24日及25日，在香港啟德主場館連唱兩場，今粉絲感到興奮。（路透）

香港啟德體育園自3月揭幕舉辦多場演唱會，繼英國殿堂級樂隊Coldplay為主場館打頭炮後，南韓女子天團BLACKPINK27日公布，今年7月展開的第三次世界巡迴演唱會「 DEADLINE」增設香港站，明年1月在啟德主場館演出兩場，令BLINK（粉絲暱稱）雀躍不已。

綜合文匯報、明報報導，有學者表示，近年台灣、新加坡等均銳意發展演唱會經濟，倘啟德體育園能持續吸引國際歌手開唱，必能打響口碑，惟港府長遠需設法吸引觀眾留港過夜，才能「旺丁又旺財」。

YG娛樂創辦人兼製作總監梁鉉錫26日透過官方YouTube頻道發布2025年度計畫，涵蓋BLACKPINK、BABYMONSTER、TREASURE等當家藝人的回歸與巡演安排。梁鉉錫透露BLACKPINK將在2025年攜新作回歸，結束兩年音樂空白期，「BLACKPINK真的很久沒有和粉絲見面了，雖然具體日期尚未最終確定，但新歌消息很快將會公開。」此言一出瞬間點燃粉絲熱情，「BLACKPINK 回歸」話題火速登頂多國熱搜。

據悉，「DEADLINE」巡演將於7月5日至6日從南韓起跑，隨後登陸洛杉磯、紐約、巴黎、倫敦等地，亞洲站包括高雄、曼谷、新加坡、東京和香港等地。香港站門票將於6月13日正式開售，但未透露票價。

BLACKPINK上一次世巡「 BORN PINK」香港站選址亞博館，兩場演出有逾3萬觀眾人次；料明年移師啟德主場館後可吸引近10萬觀眾，翻逾兩倍。

經濟學者李兆波稱，國際級歌手赴港開唱無疑能吸引海外旅客，帶動演唱會經濟，惟香港始終面臨周遭城市競爭，不能鬆懈，「如果下次澳門重金禮聘，可能他們（國際級歌手）就會揀去澳門」。

李兆波又稱，啟德主場館揭幕後的幾場演唱會，確能吸引內地觀眾訪港，惟不少在完場後夤夜出境，未留港消費。他指出，過夜旅客的消費力並非即日客可比擬，促政府設法吸引內地觀眾過夜，包括提醒他們在演唱會散場後或會趕不及往羅湖管制站過關，而改道其他管制站「可能會好麻煩，或者要等好耐」，讓內地旅客考慮多留一晚。

香港 BLACKPINK 新加坡

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