港GDP首季增3.1%連升9季 關稅戰不明朗 市民看緊荷包

港府統計處16日公布今年首季本地生產總值（GDP）按年增3.1%，是連續9個季度增長，現時私營機構對香港經濟增長的全年預測介乎1%至2.5%之間。（中新社）

港府 統計處16日公布今年首季本地生產總值（GDP）按年增3.1%，是連續9個季度增長，與預估數字一致，並較上季的2.5%升幅有所加快，主要受惠期間搶出口和服務輸出顯著上升，以及整體投資開支恢復溫和增長。港府維持今年香港 經濟增長2%至3%的預測。不過有議員指出，中美雙方雖同意暫停關稅 戰90日，但最終結果未明朗，預料大部分市民的消費模式仍然會較為保守。

綜合文匯報等港媒報導，署理港府經濟顧問林幗瑛16日指出，下半年經濟前景仍存較大不確定性，特別是中美關稅談判的90天窗口期完結後續走向難以預料，在7月左右暫緩實施期限內，未來是否會延續或升級，仍充滿變數。

首季香港經濟增長加快，主要受到企業搶在4月美國向貿易夥伴加徵關稅前出貨推動，期內香港整體貨物出口按年大增8.4%。林幗瑛認為，中美早前達成的關稅協議，雙方皆表示願意放寬關稅措施，這一定程度上對香港的外貿產生了積極支持作用。從最新情況看，香港的出口商正積極趕赴出口高峰，尤其是應付感恩節和聖誕節，出口需求通常會有明顯提升，結合目前觀察到的變化及3、4月的相關數據，對外貿情勢抱持信心。

但她強調，中美90天的加關稅暫緩期過後，未來走向仍不明確，需持續觀察。

就香港最新經濟數字，香港中文大學劉佐德全球經濟及金融研究所常務所長莊太量認為，這是香港在疫後連續第9個季度錄得正增長，雖然增長不算太高，但作為發達經濟體，表現已經很不錯。他指，關稅戰在過去一個月內變化莫測，然而內地4月出口同比仍有增加，因此關稅戰對香港經濟影響也不會很大。

展望未來，大新金融集團首席經濟及策略師溫嘉煒表示，中美貿易戰稍為緩和，預料會繼續為香港外貿表現帶來挑戰。若內地刺激措施能有效提振內需，或有助支持香港外貿表現。

據港媒評論觀察，關稅戰前夕加緊出貨情況顯然超乎尋常，沒有理由會持續。盡管港府維持全年增幅2%至3%的預期，但須充分估算後勁不繼的可能性，想方設法減輕關稅戰的負面影響。

由於形勢嚴峻，中美博弈複雜性和長期性決定貿易談判不可能一勞永逸，這種不確定性持續下去，市場投資氣氛不會太理想，且關稅戰的不明朗連帶干擾美國息口走勢，因此香港的資產市場、投資和消費，都千萬不要太過樂觀。