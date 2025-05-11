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港澳人在台定居 近5年核准率75% 擬增長期居留

記者廖士鋒／綜合報導
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陸委會港澳處長盧長水9日在活動中，針對準備新增的港澳人士赴台「長期居留」，做出說明。（圖／策進會提供）
陸委會港澳處長盧長水9日在活動中，針對準備新增的港澳人士赴台「長期居留」，做出說明。（圖／策進會提供）

台灣陸委會官員表示，過去五年，港澳人士申請在台定居核准率75%，對於未來將增設的「長期居留」，官員並再次指出，會有一個合理的「過渡期」。

陸委會5月9日與台港經濟文化合作策進會（策進會）、淡江大學合辦「港澳生畢業留臺評點制暨關懷港澳人士居留定居座談會」，根據策進會發布的新聞稿，陸委會港澳蒙藏處處長兼策進會秘書長盧長水透露上述數據。

盧長水表示，過去五年，港澳人士申請在台居留獲准者近5萬人，核准率超過97%，其中符合一定條件者（不包括就學及工作居留者），申請在台定居核准率高達75%。針對部分尚未通過審核的個案，沒有直接否准，而是給予補件及保留觀察的機會，並提供諮詢專線及窗口輔導協助走向定居。

盧長水還提到，自2023年起，陸委會與策進會已在全台巡迴舉辦多場次「關懷港澳人士居留定居座談會」，累計輔導超過1000名以上港澳朋友。2024年獲准定居人數達2024人，超過2023年全年定居許可人數1659人，成長22%。

此外，最近台灣正研議在港澳赴台居留、定居制度下，增設長期居留，而針對港澳人士關心居留定居制度調整的問題，盧長水說明，近年來兩岸及港澳情勢變化快速，為降低各界的擔憂及守護大家珍視的自由民主人權法治生活方式與共同家園，有必要對於居留定居制度做整體性的檢視調整，強化安全管理機制。

他指出，未來港澳居民的居留定居制度將增設「長期居留」規定，目的是增加觀察期及兼顧各類別人士居留條件的衡平，此外，「長期居留」期間可申請個人式工作許可及自由進出台灣，提供不需要申請定居而有在台工作需要的港澳朋友另一種選項。他並強調，新制上路時，基於信賴利益和權益維護，也會有一個合理的「過渡期」，請目前已經在台居留的港澳朋友「放心」。

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