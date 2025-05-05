香港濫用公屋舉報3個月3900宗 港府跟進700案

香港示意圖。(圖/shutterstock)

為鼓勵市民舉報濫用公屋，房屋署今年1月中推出「舉報濫用公屋獎」，成功協助收回公屋最高可獲3000港元（港幣，下同，約387美元）現金獎勵。房屋署指出截至今年3月底，收到約3900宗濫用公屋舉報，約4成、即約1700宗舉報參與計畫，當中約700宗舉報可進一步跟進及展開深入調查。此外，房協亦於上月推出同名計畫，截至4月23日接獲4宗舉報。

香港 01報導，房屋署表示，計畫每年分兩次評審及頒發獎勵，首輪頒獎儀式擬於年中閉門舉行，獲獎人的身分不會被公開。

房委會於1月15日推出「舉報濫用公屋獎」，舉報人以實名提供真實確切資料，而令致房屋署成功向濫用公屋單位的人士發出遷出通知書，可獲最高3000港元現金獎勵及嘉許狀。

房屋署表示，截至3月底，在接獲約3900宗的舉報中，約1700宗選擇參與獎勵計畫；經初步篩查後，署方認為其中約700宗可進一步跟進以獲取更詳細資料作核實，及展開深入調查。至於其餘2200宗不參與獎勵計畫的舉報，署方指會盡力依據現有資料展開調查。

計畫每年分兩次評審及頒發獎勵，首輪頒獎儀式擬於今年年中，將在房委會總部閉門舉行，出席的獲獎人士會個別領獎，身分不會被公開。獲獎人士可自行決定是否出席頒獎儀式，若不克出席，署方會另行安排他們領取獎勵金及嘉許狀。