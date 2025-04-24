港澳航天員訓練成績良好 最快明年首次執飛

香港示意圖。(圖/shutterstock)

中國載人航天工程辦公室副主任、中國載人航天工程新聞發言人林西強，23日在神舟20號載人航天任務新聞發布會上透露，第4批航天員自2024年8月入隊以來，按計畫開展航天基礎理論知識學習等多項訓練和部分專項訓練。

大公報報導，其中，港澳航天員入隊後，很快適應了工作和生活環境，他們預計最早將在2026年首次執行飛行任務。「港澳航天員已經完成了基礎理論訓練的多門課程，成績非常良好」，中國航天員科研訓練中心專家表示。

談及港澳航天員的訓練，林西強透露，他們入隊後很快適應了工作和生活環境，迅速融入航天員隊伍，訓練勤奮刻苦，各項工作進展順利，目前正在開展航天專業技術相關學習和訓練。港澳航天員作為載荷專家，預計最早將在2026年首次執行飛行任務。

中國航天員科研訓練中心專家趙靜表示，港澳航天員入隊以來，已經完成了基礎理論訓練的多門課程，成績非常良好。現在，他們正在開展專業技術訓練。她透露，航天員科研訓練中心計畫在今年實施野外生存與救生訓練，包括港澳載荷專家在內的航天員都將參加這個訓練。此前，航天員野外訓練曾在巴丹吉林沙漠進行，他們分成每組3人的形式，完成極高難度的「荒野求生」，這也曾是很多航天員最難以忘記的訓練。

針對中國和巴基斯坦聯合選拔巴方航天員進行中國空間站執行聯合飛行任務的消息，林西強表示，今年2月底，中巴雙方就此簽署合作協議以後，目前正在開展巴基斯坦航天員的選拔工作。與中國航天員選拔一樣，這項工作也分為初選、覆選、定選3個階段。其中，初選工作在巴基斯坦實施，覆選和定選工作在中國實施，最終將選拔出2名巴基斯坦航天員來華參加訓練。