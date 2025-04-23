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強調「英雄感」作祟 港唐英傑案微電影 3天僅2000多人看

香港新聞組／香港23日電
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電影全程沒有展示「光時」旗只以真實畫面代替。（視頻截圖）
電影全程沒有展示「光時」旗只以真實畫面代替。（視頻截圖）

香港懲教署最近製作兩套改編自真實個案的國安教育微電影，日前已放上懲教署YouTube頻道。其中《暫借的榮耀》是改編自2020年七一駕駛插有「光時」旗幟電單車衝向警方防線被捕，後被判《煽動分裂國家》及《恐佈活動》罪成的唐英傑案。電影放上YouTube接近3天，但只得2000多人收看。

自由亞洲電台報導，整套微電影均強調男主角因「英雄感」作祟，如何受朋輩壓力及社會氣氛影響「犯下過錯」。有朋友交給主角一幅疑似「光時」旗幟，希望「有震撼方式表達出來」，當時主角接過後還說要全香港都留意到「什麼叫時勢做英雄」。

電影不乏愛國元素，但兩日多以來只得2000多人收看。（視頻截圖）
電影不乏愛國元素，但兩日多以來只得2000多人收看。（視頻截圖）

雖然這套微電影是改編自唐英傑的故事，而唐英傑因展示「光時」旗而被控告，但劇中全程都沒有展示「光時」旗，畫面只有拍到「光」一字來暗示。到駕電單車展示「光時」旗一幕，電影亦不敢演繹，而是以唐英傑當時的真實畫面呈現。

後段由更生事務組主任出場「教導」，讓男主角意會到「受懲罰不單是自己還有家人」，全因自己「一時逞英雄」，並向大眾道歉。這些都與日前唐英傑上周一條自白片段所說的一樣。

除了更生成功，電影還加插愛國元素，播國歌足本版，主角呈現感激之情看著國旗緩緩升起，更花幾分鐘講升旗禮意義。

今次非唐英傑首次被用作更生樣板，早於2023年年底，他已被安排上TVB的國安節目作出中國式「電視悔罪」；去年8月亦被安排在懲教署畢業禮上發言，他表達出「後悔」並指自己被人利用，批評部分人「叫人衝自己鬆」。上周，他亦被安排在國安微電影首播會中「亮相」，自白「為了一剎那短的榮耀感」換來9年監禁。

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