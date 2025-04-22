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港商避重稅不單攻美市場 抓緊一帶一路市場鋪路中東

香港新聞組／香港22日電
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香港示意圖。(圖/shutterstock)
香港示意圖。(圖/shutterstock)

美國粗暴無理地掀起關稅戰，在環球投資市場充滿不確定性之際，出名「識執生」（懂應變）的香港商界再施展「腦筋急轉彎」的本領，早已抓緊機遇開拓「一帶一路」市場拚出另一片新天地。文匯報專訪兩名已立足中東市場的港商，他們指出美國於川普執政下開打關稅戰，政策朝令夕改，讓不少依賴出口的香港商家急中生智開闢新出路。

據報導，在中東經營鐘表生意的香港中東經貿協會常務副會長黃麗嫦指出，中東雖然不及歐美及亞太等市場規模龐大，但更具彈性與抗壓性，她表示當地的低端市場已飽和，加上市場競爭愈來愈激烈，產品或服務必須有特色才能突圍而出。

從事鐘表及飾品業務的黃麗嫦曾經長期主攻美國市場，自1980年代後期已投身美國貿易圈，熟悉當地消費模式與採購習慣。然而面對美國加大關稅戰壓力，特別針對中國原產地的商品，近年濫施懲罰性徵稅政策，而且朝令夕改讓商界無所適從，早年她已深感風險正在累積，不可再單一依賴美國單一市場，「『雞蛋不可放在同一個籃子裏』是營商智慧。」

機緣巧合下，黃麗嫦早年結識一位熟悉中東市場的黎巴嫩裔美籍拍檔，在對方引薦下，開始拓展杜拜、沙烏地阿拉伯、阿曼及科威特等市場。她說當地實施免稅優惠，吸引不少來自世界不同地區的外勞，做生意環境也很自由。

她指出，對港商來說，最可行的出路是聚焦於科技與創新型產品，例如無人機、自動化建造設備或機械人等。她亦計畫今年下半年引入創新科技產品到中東，如無人機等，並於阿曼設立據點同步拓展當地服務型業務。

近年也曾帶隊到中東尋找商機的大灣區家族辦公室協會會長李慧芬則指出，不少中東資金的確有意投資內地，當地人對內地科技產品有強烈興趣，「他們很佩服中國的創新力，同時又對港商存在信任，覺得港人既有內地人脈，又具國際視野，對法律知識及融資技巧也相當熟悉，故傾向找港人帶路，到內地投資。」

香港 關稅 一帶一路

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