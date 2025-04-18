內地女持美哥倫比亞大學假學歷讀港大 法官明言將判囚

香港示意圖。(圖/shutterstock)

28歲內地女子李思萱支付不法中介38萬元（人民幣，下同，約5.2萬美元），獲安排短暫修讀「哥倫比亞大學 」網上課程後，取得偽造的美國哥倫比亞大學畢業證書，2021年騙取香港 大學碩士課程的錄取資格，3年後持有虛假的港大畢業證書，她17日在香港沙田裁判法院承認以欺詐手段取得服務及管有虛假文書兩項罪名。法官將案件押後至5月8日判刑，被告獲准以原有條件保釋，明言判監屬無可避免。

明報報導，控辯雙方達成認罪協議後，被告承認一項「以欺詐手法取得服務」及一項「管有虛假文書」罪，「為取得入境證而作出虛假陳述」罪獲撤控。辯方資深大律師許紹鼎求情稱，被告一心想入讀港大及提升專業背景，其母亦稱她自幼積極向學，冀法庭考慮被告坦白認罪，判處全部或大部分刑期同期執行。

據報導，鄭官質疑被告用假學歷取得學位，是否令他人失去入讀港大機會，因為學額或有限，申請人需競爭；控方稱「沒有這方面的指示」，鄭官說「我想知道」。控方遂表示需透過入境處向港大查詢資料。辯方稱，明白如法學專業證書（PCLL）等課程學額競爭激烈，但若沒證據證明案中課程有同樣狀况，就應將疑點利益歸於被告。鄭官要求雙方核實，押後判刑。