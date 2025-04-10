美徵小額包裹高關稅 港暫停寄件美國 電商恐需在美設倉

香港郵政總局9日有不少市民寄出包裹，郵政署服務包括寄往外地。美國向來自香港小額包裹徵收90%或75美元關稅，港府稱稍後會公布暫停處理寄件往美國郵遞服務安排。（路透）

美國向香港 產品進一步加徵所謂對等關稅 ，以及由5月2日起取消香港產品的小額包裹（價值800美元或以下）免稅待遇，白宮9日公布屆時將徵收相當於包裹90%或75美元的關稅，高於此前計畫徵收的30%或25美元。港府 9日表示強烈反對和不滿。港府發言人稱香港郵政「絕不會代收所謂關稅」，稍後並會公布「暫停處理寄件往美國郵遞服務」。

綜合大公報、明報報導，香港付貨人委員會主席林宣武預料，尤其受打擊的電子商貿平台會轉而將貨品先在美國存倉，再在當地發貨，但會令成本上升。

對於美國向香港產品進一步加徵所謂「對等關稅」，多位商界人士及立法會議員對美國所作所為表達強烈不滿，行政會議成員、立法會議員林健鋒形容美國現時的做法是「大石砸死蟹」，港商非常憤怒。現時不少企業面對貨品出不到，即使製造完成但都收不到錢，大大影響現金流，與美國做生意的商家是真正步入寒冬，呼籲港府捍衛香港權益，通過世貿機制維護公平貿易。

香港恒生指數9日收市報20264點，上漲136點，漲幅為0.68%，全日成交金額為4123.85億港元。（中新社）

香港中華廠商聯合會會長盧金榮指出，美國進口商將成本轉嫁消費者，價格上升勢必影響生意，本地廠商只有三個方法：布局供應鏈、調整價格、開拓新市場，第二條路走不通，貿易戰多年來，廠商利潤已打到很低，因此開拓新興市場很重要，將輸出美國的比重進一步減低。

此外，港府發言人稱，香港郵政暫時仍維持寄件往美國的郵遞服務。至於DHL、FedEx等郵遞公司亦繼續服務。DHL客戶服務專線表示，職員稱會繼續維持寄往美國的郵遞服務，日後如要徵關稅，由寄件人及收件人協商決定由誰支付。

美國關稅戰令清關成本及「衝閘」大增，多間郵遞公司調高香港寄往美國的附加費，約介乎每公斤額外5至8元（港幣，下同，約0.6至 1美元）。

關稅戰繼續升級，美國9日宣布向中國貨品共徵收104%關稅，令股市大波動，曾一度推低港股大挫867點，低見19260點，失守250天牛熊線。午後傳出「國家隊」再出手護盤消息，港股跟隨A股拗腰回升，恒指重上2萬點大關，並曾升約300點，最終全日仍升136點，收報20264點，亦即由低位回升1006點。「北水」積極入市，南向資金全日淨買入為355.87億元，創出歷史新高，推動港股成交額達4124億元。