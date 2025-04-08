英國天團Coldplay來了 香港啟德體育園首迎國際巨星

香港示意圖。(圖/shutterstock)

英國搖滾樂隊Coldplay今日起在香港 舉行四場演唱會，亦是首隊國際知名樂隊在啟德體育園演出，主辦單位昨日於社交專頁發帖提醒觀眾，可攜帶不超過600毫升可重用塑膠樽或矽膠水瓶或水杯進場，亦是主場館自開幕以來第一次容許觀眾帶膠瓶入場。

綜合媒體報導，Coldplay演唱會將於場外設置三個安檢區，分別於西橋入口、美食海灣附近及中央廣場附近，供持不同票價歌迷使用。昨午3時許現場觀察，場外中央廣場已設置約40部金屬探測器及長枱，並架起鐵馬。連接主場館、毗鄰青年運動場的西橋安檢站亦已架起鐵馬、帳篷及擺放長枱，並張貼「請打開個人隨身袋接受保安檢查」告示，而美食海灣附近安檢站則未見有任何布置。另外，宋皇臺道的特別巴士及的士上落客區一帶已掛起多條巴士路線的指示牌。

有觀眾反映前晚CHILL CLUB頒獎禮場地安檢嚴格及耗時，綜合部分觀眾說法，下午約5時半入場人龍已沿體育大道「打蛇餅」，至6時半開場前的10多分鐘，工作人員才開一條新隊分流觀眾。觀眾Christy表示，往年於亞博參與同一活動「預早半小時（到場）一定夠」，她前晚近6時到隊尾，約35分鐘後始排到安檢口，保安以「袋子好重」為由要求她拆開充電器束口袋、化妝袋、剛購買的電動牙刷等逐一檢查，甚至叫另一同事複檢，逾三分鐘才完成安檢。

對於Coldplay演唱會會否再現觀眾開場時未能入場情况，立法會議員何敬康認為園方和主辦單位就安檢及入場安排指示充足，主辦單位亦有多次舉辦國際級演唱會經驗，料不會再現前日情况。他又認為，主辦單位只開設三個安檢區，有助聚焦人手，令安檢及人流管制工作更有效率。

官方周邊商品售賣處則設於啟德體藝館習藝坊，上午11時至晚上12時向公眾開放。主辦方亦設有一系列周邊活動，包括設於「東營」的AIA 特色互動裝置、Global Citizen、綠色時刻基金會、同路舍（ImpactHK），以及可享用位於主場館二樓啟慶匯的KultureCity休憩室。

主辦單位表示，觀眾禁止攜帶專業相機、攝錄機、平板電腦、望遠鏡、橫幅或標語等入場，但可攜不超過600毫升可重用塑膠樽或矽膠水瓶或水杯進場。