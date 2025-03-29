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香港海關檢獲145公斤金條市值1413萬美元 歷來最大宗

香港新聞組／香港29日電
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香港示意圖。(圖/shutterstock)
香港示意圖。(圖/shutterstock)

香港海關28日表示，近日在香港國際機場偵破一宗空運走私金條案件，檢獲約145公斤金條，估計市值約1.1億元（港幣，下同，約1413.4萬美元）。案件仍在調查中，不排除會有人被捕。

明報報導，以案中檢獲走私金條的重量及市值計算，是海關歷來破獲最大宗走私黃金案，也是今年偵破第二宗走私金條。

據報導，海關機場科根據風險評估，25日凌晨檢驗一批香港出口往日本、報稱塑膠行李箱的貨物，共26箱，總重472公斤。關員先以X光機掃描，發現其中14箱貨物影像有異，其後逐箱上磅檢查，發現每件實際重量逾23公斤，與報稱10.4公斤相差甚遠。

報導稱，關員開箱詳細檢查，發現紙箱載有3個大小不同逐層包裹的行李箱，最內層的行李箱內有小紙箱，內有一個以兩個鎖頭鎖上的黑色膠箱，關員以工具剪斷鎖頭再鎅開包裝，前後共打開7重的行李箱及包裝，終檢獲一批金條，於14件貨物發現相同的包裹方式，共檢獲145條各重一公斤的走私金條。

報導說，有組織罪案調查科指揮官鄧卓諱稱，走私金條到日本，主要為逃避關稅及監管，若成功可避稅約1100萬元，並相信不會於當地銷售，可能再循正當途徑出口運回香港，再賺取退稅。經調查發現，託運貨物的表面是一間本地貿易公司，收貨人為日本貿易公司，但託運公司並無在港登記紀錄，相信不法分子利用虛假資料企圖防礙追查背後託運人身分，海關正全力追查託運人及收貨人背景，以及貨物來源及去向。

香港 日本 退稅

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