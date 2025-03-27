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多次猛搖3歲女兒致腦出血亡 42歲港父判囚終身

香港新聞組／香港27日電
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香港示意圖。(圖/shutterstock)
香港示意圖。(圖/shutterstock)

香港一名送貨員於2017年向同居女友淋潑通渠水令女友多處燒傷，他被判監20個月至2020年出獄後，在短短3個月內多次猛烈搖晃3歲女兒梁雅思致腦出血死亡，被告承認虐兒罪，控方不接納他另承認誤殺罪。被告就謀殺罪受審，20日7人陪審團一致裁定謀殺罪成。

文匯報報導，高等法院法官黎婉姬26日判刑時，斥被告罪行不可思議及非常惡劣，須保護社會弱勢人士及無助兒童，嚴懲及警惕作出虐待行為的人，就謀殺罪依例判處被告終身監禁，虐兒罪判囚6年5個月，刑期同期執行。

現年42歲被告劉佳坪，任兼職送貨員，過往有10次案底共涉12項控罪。他在本案中承認虐兒罪，另被裁定謀殺罪成。黎官指被告出獄僅一個半月就開始虐待親生女兒梁雅思，「向無反抗能力、手無寸鐵的嬰兒暴力施虐」，構成加刑因素，即使被告承認虐兒罪，但仍爭議大部分控方案情，包括虐待行為的次數，反映他並非完全真心後悔，故虐兒罪採納8年為量刑起點，並只予20%刑期扣減，最終判囚6年5個月。

至於被告謀殺罪成，黎官指根據本案證據，除被告承認的虐兒行為外，被告另曾作出多項施虐行為，包括在女兒哭泣時用花灑朝她淋凍水，用心口壓著女兒，搖晃女兒，以及把女兒的頭撼到地上。

黎官引述驗屍報告指，死者的胸腺退化嚴重，認為不單只因被告與女友「風暴式」爭吵而造成，必然受到按月計的虐待，就算沒有本案的悲劇，也對其日後成長及發育都會造成傷害，斥被告作為死者的親生父親，卻對死者施以惡劣的暴力行為，施虐位置隱蔽，明顯故意隱瞞。

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