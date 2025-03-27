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簽合作備忘錄 海南准香港醫護、社工等45項執業資格

香港新聞組／香港27日電
香港政府與海南省政府26日在海南博鰲簽署合作備忘錄，香港特首李家超（左一）、海南省委書記馮飛（右一）見證簽約。（中新社）
香港政府與海南省政府26日在海南博鰲簽署合作備忘錄，香港特首李家超（左一）、海南省委書記馮飛（右一）見證簽約。（中新社）

在海南舉行的博鰲亞洲論壇2025年年會上，港府與海南省政府26日在海南博鰲簽署合作備忘錄，雙方將圍繞經貿投資、金融、數據安全有序流動、旅遊、人才交流等五大領域深化合作。兩地將建立合作體制機制，發揮各自優勢，合力提升區域影響力、輻射力。

文匯報報導，海南將對香港醫護、社工、建築師、律師等45項執業資格予以單向認可。 香港特首李家超在致辭時表示，港府全力發揮香港在「一國兩制」下背靠祖國、聯通世界的獨特優勢，助力引入國際項目到海南、服務海南資金投資海外市場所需，與海南省「拼船出海」，一同走向全球。香港也將促進粵港澳大灣區與海南自貿港聯動發展、互利共贏。

海南省委書記馮飛表示，海南與香港近年來經貿合作和人文往來日益頻繁、不斷深化。當前，海南自貿港建設成型起勢，海南將以最大的誠意、最優的服務、最好的環境，全力支持合作項目落地實施，推動瓊港合作不斷邁上新台階。

此次港府與海南省簽署的合作備忘錄涉5大領域13項內容，旨在實現香港與海南自由貿易港優勢疊加，深化瓊港經貿交流，在促進中國與東盟經貿融合中鞏固區域產業鏈供應鏈，進而推動實現海南自由貿易港地緣優勢、資源優勢與香港發展優勢、開放優勢、國際網絡優勢的疊加放大，合力提升區域影響力、輻射力。

備忘錄還提出，促進香港高端消費品品牌發展。支持香港在海南建設高端消費品品牌加工廠，利用海南自由貿易港相關政策，打造「前店後廠」。在金融領域，鼓勵香港銀行機構在海南自由貿易港設立外商獨資銀行等，推動海南自貿港企業赴港發債和上市。

此外，瓊港將加強旅遊合作，支持海南旅遊行業與香港旅遊、航空業界開展「一程多站」國際聯合營銷和產品打造；支持推動海南和香港郵輪旅遊合作等。

香港是海南最大的外資來源地和重要的貿易夥伴之一。自2018年4月13日以來，香港在海南新設港資企業3470家，占全省新設外資企業總數的42.4%；實際使用港資882.6億美元，占海南實際使用外資總額的74.7%。去年來，醫療、珠寶、食品、數碼、專業服務業等領域的多個港資項目落地海南。

香港 港府 灣區

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