國安法首案 無業港男穿「港獨」衣 煽動罪成判囚14月

香港示意圖。(圖/shutterstock)

2023年在香港 國際機場展示印有「港獨」口號上衣被判囚三個月的無業漢，去年6月12日又身穿印有相同「港獨」口號上衣及戴上印有黑暴口號的黃色口罩，在沙田石門港鐵站附近遊蕩，被警方引用《維護國家安全條例》的「出於煽動意圖作出一項或多項具煽動意圖的作為」罪起訴，是該條例去年3月生效後首名被定罪被告。

大公報報導，法官蘇惠德去年9月判刑時指出，被告諸啟邦有預謀犯案，宣揚危害國家安全的信息，若任由個別煽動行為發生，最終在疊加效應下，會導致社會再次陷亂，故判刑必須充分反映防患於未然的立法目的，被告不知悔改和重複犯案是加刑因素，最終判其監禁14個月。

蘇官表示，立法機關訂立《維護國家安全條例》後，大幅提高煽動罪最高刑罰至判囚7年，立法原意是要加強打擊煽動罪行，防患於未然，以消除危害國家安全和破壞社會秩序風險，完善維護國家安全的法規，故維護國家安全是煽動罪的首要目標，是判刑時不可忽略的重要考量。

蘇官指出，本案煽動字句內容涉及鼓吹香港政府脫離中央的合法管治，以破壞社會安寧及公共秩序的方式去實踐主張，嚴重危害國家統一及領土完整，同時企圖挑起他人仇恨和藐視政府和執法部門，造成社會的撕裂和分化。

他強調，若非有警員截停，被告犯案時間可能更長，斥責被告是公然挑戰法律。被告案發時帶同排洩物，雖未就此被控，然而可見其信念執著，隨時施以暴力方式，遂以監禁18個月作量刑起點。由於被告重複犯案，明顯不知悔改，也反映先前判罰的阻嚇力度不足，故加刑三個月，在被告認罪扣減後，最終判其監禁14個月。

特區政府就此案發表聲明，指被告被定罪及判處監禁，正好說明有任何人想要危害國家安全、煽動社會仇恨，都必然難逃法網 。香港是法治之地，有法必依，違法必究，犯法的人必會為所做的惡行付上法律代價。