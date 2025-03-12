港遺體器官捐贈每百萬不足4人 醫學會「春耕行動」推廣

香港示意圖。(圖/shutterstock)

香港 醫學會11日宣布下月13日復辦因疫情 停辦4年的器官捐贈推廣步行活動「春耕行動2025」。香港醫學會指出，過去兩年遺體器官捐贈率跌至平均每百萬人不足4人，不少病人因為無法得到合適器官移植而離世，醫學會呼籲市民登記器官捐贈，與家人溝通意願，突破香港器官捐贈率偏低的困局。

文匯報報導，現年51歲、從事IT銷售及研發的顏希煊，2019年發現肺部纖維化，肺功能只剩約10%至15%，之後轉介至公立醫院繼續治療。病情惡劣時，他需24小時依賴呼吸機維生，其間步行、食飯、洗澡都感到艱難，更影響胃口，體重由最高峰時的108公斤，跌至接受移植手術時的不足60公斤。

他形容，在獲器官捐贈前3個月感到人生灰暗、沒有曙光。熬過兩年的焦急等待，早前終成功進行肺部移植。「如果沒有這次肺移植，我可能已經無法站在這裡。」

今年最新數據顯示，器官捐贈的登記人數僅約39萬，遠不足以應對需求。數據顯示，香港每日有超過2000名病人輪候器官移植，不過，2022年平均每百萬人口僅4.7名遺體捐贈者，僅為西班牙（46.0）和美國（44.5）的十分之一。香港移植運動協會名譽會長周嘉歡指，香港在2022年成為全球遺體器官捐贈率最低的地區之一，2023年更進一步跌至每百萬人只有3.2人的歷史新低，去年則為每百萬人只有3.9人。

有關跨境器官移植互助機制恒常化問題，周嘉歡表示，目前「特事特辦」機制牽涉的人數較少，相對容易有成果。而恒常化則需要航空公司、海關、各個醫院對制度和流程的熟悉，涉及培訓和流程，以歐洲跨境分配器官機制為例，也是以鄰近國家地區優先，香港與內地的恒常機制可朝這個方向發展，先與內地建立恒常機制。

為喚醒社會關注，香港醫學會下月13日復辦「春耕行動」步行活動，路線由中環海濱延伸至灣仔海濱，提供200名額，要求每位參加者需要動員5位朋友登記中央器官捐贈登記名冊。