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港府增商用地彈性 擬加住宅元素

香港新聞組╱香港9日電
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香港示意圖。(圖/shutterstock)
香港示意圖。(圖/shutterstock)

香港新一份《財政預算案》提出未來一年不推售商業用地。發展局局長甯漢豪表示，商業用地庫存量亦高，加上市場變化大，政府推地會每年按情況檢視，並考慮增加產用地彈性，例如不再限只能用作酒店或寫字樓等，考慮增加住宅元素。

綜合明報、香港01報導，至於為何不一併停售住宅地，甯漢豪稱住宅用地規畫是經過10年推算，須照顧社會需要按目標推地，她說，政府不會停止推售工業地，亦不會停止推出住宅地，以照顧市民對私營房屋的需求。

對於有意見指，香港現時住宅供應過剩，甯漢豪昨在港台節目表示，日前政府已澄清不存在過剩問題，目前的住宅空置率平均數與之前相若，私樓租金亦有上升趨勢。政府去年賣地收入大減，多幅地皮亦流標收場。

她指出，商業樓宇空置率估算各有不同，例如有新建商業大廈租金不低，但空置率低，可見商業大廈空置率或與位置及質素有關，現時商業用地庫存高，市場變化快，政府推地會視乎每年情况作檢視，亦將檢視原定未來數年推出的商業用地用途，包括考慮增加住宅元素。

她透露，若相關區域並非核心商業區，或者同區商業樓宇空置率較高、將有新商業樓落成，則加入住宅元素的機率較大；反之，若該區仍有新樓存貨未售，轉為住宅地則可能並不理想。

此外，政府早前探討允許北都土地業權持有人原址換地。甯漢豪稱，有業權持有人反映補地價對現金流有壓力，當局擬允許他們透過提前交出其他區將由政府發展的土地，以抵銷地價差額，建議將有關措施限於未來數年需要發展的項目，當局正研究時間限制。

香港 租金

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