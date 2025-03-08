史坦普批港府未積極解決住宅過剩 加劇銀行風險

國際信評機構史坦普最新報告指出，香港樓價持續下跌會再對中小型銀行造成打擊，並引發風險傳染效應。（中通社）

國際信評機構史坦普最新發布的報告指，自2021年底以來，香港 的零售、商業和住宅房地產市場的價格持續下跌。這種低迷狀況不僅削弱了受評級開發商的信貸實力，還可能對銀行，特別是中小型銀行造成持續打擊，並引發風險傳染效應。

史坦普公布，香港2月採購經理人指數（PMI）為49，較上月下跌2點，且跌破榮枯線，是自去年8月以來首次惡化，也是近8個月以來最大跌幅。

中央社引述香港商業電台5日報導，史坦普表示，本地民營企業的業務活動與新訂單近5個月以來首次下降，主因是經濟低迷，以及商品和服務價格上漲，令2月需求受壓。對美國加徵關稅的擔憂也帶來影響。2月數字反映出香港商業環境進一步惡化，主因中國的需求條件惡化。

香港整體商業信心跌至1年半以來的最低水平，需要更大的政策支持來遏制信心的進一步下滑。

自由亞洲電台報導，明報引述史坦普的報告指港府 並未積極解決住宅供應過剩問題，港府計畫在2025/2026財政年度再為八塊住宅用地招標。這些土地及公私合營的土地將提供足夠面積來建造1萬3700伙住宅，略低於港府在2024/2025財年新建1萬5000伙的目標。

報告指出，抵押貸款 利率下降是重振香港住宅市場需求的關鍵。在寫字樓市場方面，供應過剩問題最為嚴重，史坦普預計，至2025年將有超過300萬平方英尺的新甲級辦公空間竣工；這將是自2008年以來的最高總量，相信2025年的空置率將保持高位。

史坦普預期，香港零售市場在2025年仍將繼續陷入困境。香港的消費者正逐漸流失到內地龐大而有效率的網上市場。樓價下跌對消費者財富的負面影響，也可能損害消費。香港零售業主將專注於以較低的租金留住租戶。

不過，史坦普認為，香港三大銀行，滙豐（包括恒生）、中銀香港及渣打香港的風險仍在可控範圍內。這三大行主要向最大的發展商和地主提供貸款，這些發展商和地主通常在黃金地段擁有房產，並為貸款提供了大量抵押品。

但中小型銀行情況發生變化，史坦普指出，小型房地產公司、槓桿率過高以及擁有大量非優質房地產的發展商，將受到更大的影響。這可能進一步加劇市場的不穩定性。