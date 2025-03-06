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赴港讀大學台生 反送中後大幅減少 這所大學僅20台生

香港新聞組／香港6日電
2019年香港爆發「反送中」運動及2020年初COVID-19疫情惡化後，據了解赴港升讀大學的台生大幅減少，但近年個別大學的台生人數有所回升；圖為香港大學。（中央社）
2019年香港爆發「反送中」運動及2020年初COVID-19疫情惡化後，據了解赴港升讀大學的台生大幅減少，但近年個別大學的台生人數有所回升；圖為香港大學。（中央社）

香港5所大學本月初到台灣招生，台生憑著學科能力測驗成績就能申請，但據了解，香港爆發「反送中」運動及新冠疫情後，赴港升學的台生一度減少，近年個別大學的台生才有所回升。

本月初，由台灣民間舉辦的2025大學暨技職校院多元入學博覽會同時在台北、高雄舉行，香港有5所大學赴台參展，包括香港大學、香港浸會大學、香港教育大學、香港理工大學、香港恒生大學。

對於香港各大學赴台招生，去年畢業於香港城市大學的台生吳舟凌說，過去幾年，赴港升學的台生明顯減少，以城大為例，據他了解，去年只有3名台生入讀，而目前城大台生全部約有20人。

據指出，在香港各大學中，台生較多的是香港大學和科技大學。

吳舟凌表示，過去幾年台生赴港升學人數大幅減少，相信與2019年發生的示威運動有關，這場運動導致香港政局不穩，台生望而卻步。

他認為，即使香港各大學赴台招生，相信台生赴港升學的意願仍然不大。他說，以其在台所讀母校為例，畢業生近年大都選擇留台升學，既不赴港，也少有到海外。

對於台生是否容易報考香港各大學，吳舟凌說，台生可以憑著學測報讀，他本人幾年前報考也是如此，憑學測報考的要求近幾年都沒有變過。

他表示，相對於其他海外大學要求某些國際公開試成績，港方的要求確實寬鬆些，而這大概與台生的學歷水準有關。

另一位台生武翰農也表示，受2019年的運動及2020年初爆發的COVID-19疫情影響，赴港台生確實少了，但近年似乎有所回升，至少港大是如此。

目前武翰農就讀於香港大學工業工程學系二年級，他說，上述運動發生後，少了很多台生赴港，大概是從過去每年20多人減少至個位數，但近年有所上升。

他說，據他了解，兩年他入學時，當時港大只招收了8名台生，但去年9月招收台生人數有20多人。

他認為，台生人數上升，除了香港恢復穩定及疫情過去了，也與港大的國際排名有關，因為這會吸引更多台生報考。此外，港大為了促進國際化，也願意招收更多不同地區的學生，並因此稍為降低入學門檻，但仍是高材生。

他說，在招收台生上，香港各大學一向容許台生憑著學測報考，原因是台生的高中成績是有目共睹的，具有競爭力，各大學對台生也有信心。

武翰農預期，未來赴港讀書的台生將會遞增，原因之一是社會已經恢復穩定，二是香港近年融入大灣區，提供更多發展機會，而他本人畢業後也準備留港找工作。

香港 升學 疫情

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