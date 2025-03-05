美加重關稅涵蓋港 夏寶龍：相信香港能克服壓力

港府4日對於美國宣布對香港產品累計徵收20%關稅表示強烈不滿，再次敦促美方立即糾正錯誤行為，撤回單邊關稅措施。（中通社）

全國人大會議5日在北京開幕，港澳辦主任夏寶龍4日會見港區全國人大代表。港區人大代表團長馬逢國會後說，夏寶龍有提及香港 股市表現好，相信對經濟有促進作用。會面沒有討論地緣政治局勢，但他指夏寶龍有提及國家承受的壓力都會傳播到香港，相信香港能克服。

明報報導，港澳辦發稿表示夏寶龍4日看望上京參加全國兩會的港澳人大代表，期望他們認真依法履職，積極反映民意、建言獻策，支持特首和港府 依法施政，加快推動香港由治及興。中聯辦主任鄭雁雄、2022年已卸任港澳辦副主任的宋哲亦有出席會面。

據報導，對於美國再對華加徵關稅 ，香港同受影響，馬逢國會後引述寶龍指出，國家承受的壓力，香港必然同樣需要面對，但有信心香港能克服壓力。他稱，夏寶龍高度肯定港區人代過去一年的工作，亦認為特首李家超及港府工作有成績，期望一眾人代繼續支持港府依法施政及作出貢獻。

報導稱，同日夏寶龍接見上任未滿3個月的澳門特首岑浩輝，讚賞對方就任以來，帶領管治團隊貫徹落實國家主席習近平的重要講話精神及中央決策部署，勇於擔當作為。特首李家超則於4日傍晚抵京，5日早列席人大開幕會。

報導引述全國港澳研究會顧問劉兆佳認為，美國在科技、貿易、關稅等領域，不再給香港特殊地位，面對美國打壓，夏寶龍旨在提醒中美關係轉趨惡劣下，香港須與國家一同面對艱難挑戰，並期望香港在財政和經濟政策要預備好，也要具有危機意識與底線思維。

報導指，全國人大會議新聞發言人婁勤儉4日在記者會表示，香港在民生方面獲中央大力支持，「多措並舉」增加房屋和土地供應，解決住屋問題；又稱國際調解院總部落戶香港，充分體現國際社會高度認可一國兩制下，香港的獨特地位和優勢。人大常委會將積極推動大灣區發展，港澳一直是中國對外開放的重要窗口、不可取代。

此外，報導說，美國4日起再對華額外加徵10%關稅，累計加徵20%關稅，額外關稅同樣涵蓋香港。港府4日稱強烈不滿及反對，並重申會向WTO申訴，捍衛港府權益。