香港53年新光戲院熄燈 街坊學生齊送別 外界憂粵劇承傳

北角新光戲院大劇場前身是新光戲院，於1972年開幕，為香港少數現存的大型粵劇表演場地，圖為3日晚大批市民和媒體記者在場等候落幕熄燈。（中通社）

屹立香港 北角53年的新光戲院，3日迎來最後一天。走進戲院內，映入眼簾的是掛在天花板的波波燈、舊式磅重機、刻著「新光戲院大劇場」的售票處……，這裡是不少老街坊「看大戲」的回憶，但3日亦吸引不少非粵劇迷的年輕人到訪。

香港01報導，身穿校服的陳同學說雖然住在港島區，偶爾會經過戲院門外，但甚少進內，故趁著最後一日到此拍照留念；現年45歲的關先生也專程從葵芳過海來到，他坦言很少看粵劇，但同樣作為表演者，他對新光結業感到可惜，「好明白如果好signature（標誌）的地方消失了，對於個行業來講十分唏噓」，又憂慮無法承傳粵劇文化。

新光戲院位於英皇道和書局街交界，去年業主將業權轉售予教會Island ECC，意味全港最後一個民營劇院即將落幕。

新光今日迎來最後一日，記者於下午3時許抵達新光戲院，現場有十多人拍照留念，當中為數不少是長者，也有年輕人、甚至穿校服人士到訪。

北角街坊蔡女士稱感到可惜，她說每年和朋友至少看兩至三次粵劇，她認為新光的裝橫較傳統，充滿歷史痕跡，又認為現在的新式戲院面積較小。她說，今日原本來打卡留念，到場查詢後發現今晚最後一場劇目「小平你好」仍未售罄，於是馬上買了一張戲票。她慨嘆說：「（新光）撐了很久，無辦法啦！」

現年45歲的關先生說，新光戲院是童年回憶之一，並憶述小時候母親曾帶他到戲院，「當時人頭湧湧，還是現在天花板的波波燈，賣票位都沒變。」

他同樣對新光結業感到可惜，認為無法承傳粵劇文化，對於老一輩演員而言也是遺憾，他認為，香港表演場地不多，港府 亦不願意保育和推動藝術文化，導致市場萎縮，希望港府還原新光戲院的地面建築，讓更多人認識它的歷史。