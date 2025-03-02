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香港融樂會成立24年解散 創辦人：不作瓦全

香港新聞組／香港2日電
香港示意圖。(圖/shutterstock)
香港示意圖。(圖/shutterstock)

成立24年的香港融樂會2月28日舉行特別會員大會宣布解散，強調與政治和經濟因素無關。創辦人王惠芬1日表示尊重董事會決定，強調清盤經深思熟慮，支持「寧為玉碎，不作瓦全」，「好過被人利用招搖撞騙」。

明報報導，對於已被解雇的前總幹事謝永齡批評「拉閘」原因荒謬、欠缺說服力，王惠芬於社交平台稱，過去兩年接獲不少人不滿謝，但相信機構治理應由董事會負責，故選擇沉默。她稱，為免讓「別有用心之人」乘機博取關注，她絕對信任董事會的專業和誠信，希望公眾明辨是非。

據報導，24年前獨力創辦融樂會的王惠芬稱，近日獲悉解散決定後百感交集，相信絕不輕易，但完全支持並尊重董事會決定。她稱創立融樂會初心與目標是政策倡議，包括推動立法禁止種族歧視等，核心工作在董事會領導下已達成；但種族平等的路仍漫長，少數族裔仍面對很多挑戰，需更多人參與和堅持。

報導稱，融樂會2月28日通過成員自願清盤決議，執委會主席莊明蓮透露會上僅一人反對，稱融樂會宗旨及初心原則達到，經慎重考慮和審慎審議決定解散，強調與政治和經濟因素無關。

報導說，聲稱獲授權投反對票的謝永齡1日向傳媒發聲明稱，若他表現差，為何融樂會續約而非更換總幹事，要求融樂會提供實據，不能基於他與會方意見不同就對他人身攻擊。他認為任何慈善機構都不應帶政治色彩，故上任兩個月後就要求「去政治化」。他又稱，現時香港有二、三十個服務少數族裔的機構，作為倡議者要繼續監察及優化政策，故應繼續營運而非結業。

香港 種族歧視

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