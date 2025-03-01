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方大同過世享年41歲 親友證實：他後事非常低調

歌手方大同「抗病5年」過世 享年41歲

財爺：香港經濟最壞情況已過去 稅收料續增加

香港新聞組／香港1日電
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香港示意圖。(圖/shutterstock)
香港示意圖。(圖/shutterstock)

文匯報

港府財政司司長陳茂波日前在新一份財政預算案宣布，本年度綜合赤字為872億元（港幣，下同，約112.1億美元），預計下年度的赤字為670億元。他昨日在接受電台訪問時表示，香港經濟最壞的情況已經過去，港府會繼續專注發展經濟，相信稅收會持續增加，配合「加強版」財政整合，公共財政將逐漸恢復平衡。

陳茂波表示，雖然地緣政治仍然存在不確定性，但內地經濟正在增長，是香港的後盾。港府會努力吸引投資者和人才來港，增加經濟動力。

他表示：「在吸引投資和吸引人才來港方面，我們已取得顯著成果，將推動我們的經濟增長。外資於疫情過後正回流香港，他們意識到本港仍然充滿機遇，例如金融服務行業，很多也在本港擴充業務，所以若我們繼續集中推動經濟增長，我認為我們將帶來更多收入。加起來這些公司，在未來數年將投資逾500億元，並帶來兩萬個優質職位，這僅是一部分，同時投資推廣署已吸引逾500家企業來港。」

財經事務及庫務局局長許正宇在接受另一電台訪問時表示，港府要「睇餸食飯」（量入為出），不應只「勒緊褲頭」，而不為香港未來發展作部署，預算案提出的「科企專線」及發展人工智能等一系列措施，可以支持香港未來經濟發展。

他強調，投資未來是必要的開支，如發債用作北部都會區發展等，「我們借錢的時候很克制，也很有自我約束，如何體現到？第一，我們每次發債量也有大限，這大限是立法會審批，所以不是香港港府自說自話。我們現在建議發債的水平低於17％、符合GDP，這相對於其他經濟體是非常低，從整體角度來說，既有機制約束自己究竟借多少債，同時整體預見發債水平完全可控。」

香港 港府 投資

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