港首次進口青海氂牛、藏羊食材 餐廳推「粵」煮餐單

香港示意圖。(圖/shutterstock)

內地青海省人民政府首次正式進口當地食材至香港 ，其中美心集團推出「饗在青海」計畫，以青海氂牛、藏羊等食材入饌，將「青」菜「粵」煮，推出如有機藜麥氂牛肉羹等多道菜式，並於21日舉行發布會及合作簽約儀式。

香港01報導，主禮嘉賓包括全國政協副主席梁振英，他指青海的特色包括高原、綠色、有機及無公害，而香港作為美食之都，需要加入新的餐單，亦盼將來將合作擴展到其他省份。他受訪時未回應關於民主黨 解散、財赤下如何處理兩元乘車優惠等提問。

美心集團首度與青海省人民政府合作，推出「饗在青海」計畫，亦是當地首次正式進口食材至香港。美心旗下特選餐廳引入來自青海高原淨土的優質食材，以青海氂牛、藏羊、有機藜麥、枸杞等食材入饌，將「青」菜「粵」煮，烹調名為「青海珍味•家宴」的多道菜式，包括有機藜麥氂牛肉羹、冬蟲夏草枸杞花膠養生湯等。其中氂牛在高原成長，平日食冬蟲夏草，形容有豐富營養價值，今次是首次進口至香港。

青海省人民政府省長羅東川致辭時稱，青海的綠色食品、有機農產品及優質農產品的總量達1200個；40多個農產品獲得「香港標準及檢定中心（STC）」及「CMA 檢定中心」認證，是全國最大的有機產品生產基地。

全國政協副主席梁振英表示，他與其他香港代表自去年3月開始與青海政府交流。他形容，今次對於餐飲業而言是突破，青海的特色是高原、綠色、有機及無公害，而香港作為美食之都，需要加入新的餐單，以鞏固其地位。

青海省旅行社協會會長翟娟英稱，自從去年7月開通來往青海及香港直航以來，到青海旅遊的香港旅客有約8萬人次，其中自由行占3萬人，對兩地交流起了很大推動作用。