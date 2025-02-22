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港漂生去年318宗遭電話詐騙 疑升學顧問黑中介洩密

香港新聞組／香港22日電
香港最新數據顯示，內地赴港學生去年全年共錄得318宗遭電話詐騙，損失金額高達2.35億元港幣；圖為港警11日舉行記者會，回顧2024年香港的治安情況及警務工作。（中通社）
香港最新數據顯示，內地赴港學生去年全年共錄得318宗遭電話詐騙，損失金額高達2.35億元港幣；圖為港警11日舉行記者會，回顧2024年香港的治安情況及警務工作。（中通社）

香港警務處最新數據顯示，去年全年共錄得318宗內地赴港學生遭電話詐騙的案件，損失金額高達2.35億元（港幣，下同，約3024.5萬美元）。每年2月至3月是港漂籌備赴港升學的旺季，拉開詐騙集團部署騙案大戲的帷幕。

文匯報報導，香港警方近日受訪時透露，升學顧問中介洩密是其中一個調查線索，甚至有港漂學生在港使用的手機號碼也是由中介申請及提供。警方將在港漂生赴港的四個階段展開反詐策略，由港漂赴港前的教育到入學後全方位宣傳支援，同時與內地教育部留學服務中心、國家移民管理局及國家反詐中心等部門，針對學生及家長提供專門防騙教育，構建多層次的防騙網絡。

港漂學生受騙案件頻頻發生，詐騙分子通過多種途徑獲取學生個人資料，並利用這些信息精心設計騙局，據了解，升學顧問或中介公司可能是其中一個重要洩密來源。

這些中介掌握了學生大量的個人資料，香港警務處臨床心理學家馮浩堅表示，「中介甚至可能全程參與學生的安置過程，包括協助學生赴港後的各項安排，例如開設銀行戶口、辦理電話卡等，提供一條龍式的服務。在此過程中很容易獲取學生的個人資料。」

另一個重要的風險環節是申請電話卡和其他登記流程。警務處商業罪案調查科警司李蔚詩透露：「我們發現，在一些案件中，港漂學生的香港電話卡早在內地已經拿到手，但要等到抵港後才啟用。這些電話卡很可能是他人贈送的，但對方可能別有用心。」

警方又不排除騙徒用科技手段或非法購買方式獲取其個人資料，「騙徒的作案手法並非隨機撒網，而是針對性極強的精準詐騙。」

學生的網上活動也可能導致個人信息外洩，馮浩堅說：「甚至隨意瀏覽一些來歷不明的網站或下載程式，都可能被植入木馬程式，導致資料洩露；即使是日常在網上購物時填寫的個人信息，也可能成為資料外洩的來源。」詐騙集團在掌握學生的資料後，可以利用人工智能分析及建立詐騙劇本，「不排除在不同的社交平台跟蹤你的資料，然後做AI分析。」

資料洩露帶來的影響不僅限於經濟損失，還伴隨著巨大的心理壓力。有學生在短短兩個月內損失50多萬元，他們可能因內疚感到自責，擔心連累家人，甚至出現輟學或害怕遭到報復的情況。

香港 升學 詐騙集團

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