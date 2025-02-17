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大熊貓「港味乳名親切」粉絲盼保留

香港新聞組／香港17日電
港產大熊貓龍鳳胎寶寶「家姐」、「細佬」16日在香港海洋公園正式與公眾見面，吸引眾多市民與遊客排隊參觀。圖為市民與遊客參觀結束後在紀念品店選購周邊產品。（中新社）
港產大熊貓龍鳳胎寶寶「家姐」、「細佬」16日在香港海洋公園正式與公眾見面，吸引眾多市民與遊客排隊參觀。圖為市民與遊客參觀結束後在紀念品店選購周邊產品。（中新社）

大熊貓熱潮不僅在香港島黃竹坑海洋公園內興起，更延伸至周邊區域。媒體16日走訪黃竹坑、香港仔等區域，沿途見到不少商戶以大熊貓作招徠。在社交平台上，有網民設立記錄大熊貓龍鳳胎成長的群組，一日內有數十個帖文，分享大熊貓龍鳳胎與公眾見面首日的照片及短片。

大公報報導，臨近海洋公園一大型商場內，有多間餅家推出熊貓主題產品。有連鎖餅家在店面顯眼處陳列熊貓主題的商品，亦有連鎖餅家順應「家姐」、「細佬」和市民見面的熱點推出優惠，表示顧客在16日至18日期間購買大熊貓系列產品滿128元（港幣，下同，約16.4美元）可獲得20元優惠券。店員表示活動推出以來已接到部分查詢，有外國旅客購買作手信。

在香港仔海旁一帶，不少店鋪推出熊貓主題裝飾。有咖啡店門前放置熊貓雕塑，艇仔粉船頂亦放置充氣熊貓公仔，不時有路人跟有關裝飾打卡拍照。

另外，大熊貓BB命名成為城中熱話，不少人認為可保持原名；有內地遊客表示，「家姐」、「細佬」等乳名有「港味」。不少市民表示，期望保留「家姐」、「細佬」的名字。

黃小姐認為這一稱呼「比較貼切香港人的習慣」，林先生則表示，理解港府期望為「家姐」、「細佬」取正式名字的做法，亦贊成保留乳名，表示「其實理解為全香港人的家姐、細佬，當正自己家人，沒什麼問題」。

珠海旅客陳先生認為，「家姐」、「細佬」的稱呼「有港味，大灣區人聽到應該都會心一笑」，又表示認為大熊貓名字可結合出生地特色，一方面表示出身，另一方面也可向國際旅客展示多元文化。成都旅客邱先生表示，「家姐」、「細佬」的名字不錯，認為「只要是香港人民喜歡的（名字），就是最好的（名字）」。

香港 港府 灣區

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