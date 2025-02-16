天眼助傳統罪案減27% 港：加裝不侵隱私 冀年裝2500組

香港去年錄得接近9萬4747宗罪案，警方期望未來每年可以安裝2000至2500組閉路電視；圖為市民及旅客在銅鑼灣一帶出行。（中新社）

香港 去年錄得接近9萬4747宗罪案，撇除詐騙案，破案率超過4成。警務處處長蕭澤頤15日表示，自警方在罪案黑點裝設「天眼」（閉路電視）以來，傳統罪案減少最多超過兩成七，破案率也有所提升。警方期望未來每年可以安裝2000至2500組閉路電視，又正研究利用其他港府 部門的閉路電視。

文匯報報導，蕭澤頤在電台訪問時表示，破案率提升，相信是因為閉路電視的計畫的成效。自有關計畫於去年4月展開以來，直到去年年底，警方安裝了共615組閉路電視，「破了28宗凶殺、行劫、爆竊案，28宗當中有25宗在兩天內破案。再看深一點，在25宗內超過一半是一日內，其中3宗謀殺案在8小時內破案，所以看到什麼呢？在閉路電視的協助下，加上前線同事很盡責、努力、很專業調查案件（令破案率提升）。」

他提到，有其他部門會在街頭安裝閉路電視，警方正與他們接洽商討，希望能充分利用這些閉路電視，幫助防罪、滅罪方面的工作。

蕭澤頤強調，在安裝有關的閉路電視系統時，警方已經諮詢過私隱專員、律政司，相信不會產生私隱問題，若閉路電視記錄到私人地方，而警方需要使用有關的片段時，後台會有系統將那些地方變模糊、「打格仔」，「絕對不擔心（隱私問題）。」

此外，電話卡實名登記制於2023年全面實施，但不法分子仍可走法律漏洞搜購電話卡。去年電話騙案較2023年上升近兩倍，而電話騙案主要包括「假冒客服」、「假冒官員」及「猜猜我是誰」三類，不少是騙徒利用買回來的本地實名登記傀儡電話卡打出電話。

蕭澤頤表示，警方留意到有人購入大量實名電話卡，再轉讓其他人作不法行為。商經局今年將提出修例，建議禁止轉售實名登記電話卡，並收緊每人購買電話卡的數量上限。

去年詐騙案約4.5萬宗，占整體罪案近一半，其中電話騙案升幅最大，包括「假冒客服」電話騙案錄得超過5000宗，在現行的電話卡實名登記制下，個人用戶每人可向每間電訊商登記最多10張電話儲值卡。蕭澤頤表示，警方和電訊商一直保持聯繫，已有數以萬計的電話卡被停用。

至於「防騙視伏App 」自去年2月提供公眾舉報可疑電話和網站的功能，過去一年平均每日接獲超過900個可疑電話舉報，可疑網站每日超過120個，蕭澤頤鼓勵市民透過平台舉報，擴大「防騙視伏器」資料庫。