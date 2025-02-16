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熊貓龍鳳胎命名賽需要正式名字 不接納家姐、細佬乳名

香港新聞組／香港16日電
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香港海洋公園15日舉行「大熊貓龍鳳胎寶寶亮相儀式」，港產大熊貓龍鳳胎寶寶「家姐」與「細佬」正式亮相，吸引大批傳媒關注。（中通社）
香港海洋公園15日舉行「大熊貓龍鳳胎寶寶亮相儀式」，港產大熊貓龍鳳胎寶寶「家姐」與「細佬」正式亮相，吸引大批傳媒關注。（中通社）

香港海洋公園一對港產大熊貓龍鳳胎「家姐」與「細佬」15日半歲生日，港府舉辦的「大熊貓龍鳳胎寶寶命名比賽」15日展開，3月7日深夜截止。特首李家超指，「家姐」及「細佬」只是簡單乳名，牠們需要一對正式名字；但海洋公園主席龐建貽表示，坊間應會繼續暱稱龍鳳胎為「家姐」、「細佬」。

香港01、明報報導，今次比賽設「最佳作品」一名及「優異作品」八名，其中「最佳作品」得獎人將獲總值逾2.2萬元（港幣，下同，約2826.1美元）獎品，包括海洋公園成人全年會籍4個，也可得到價值6576元的半歲大「家姐」與「細佬」毛公仔。

要留意，命名比賽所有香港居民均可參加，每人限參加一次，寶寶的乳名「家姐」及「細佬」將不會被考慮作正式名稱，參加者亦要以不多於100字解釋建議名字意義，謹記，未能提交文字解釋，或在文字解釋中加入非文字描述，例如表情符號，或字數超過100字者，其命名建議將不獲考慮。

香港海洋公園15日舉行「大熊貓龍鳳胎寶寶亮相儀式」，一對港產大熊貓龍鳳胎寶寶「家...
香港海洋公園15日舉行「大熊貓龍鳳胎寶寶亮相儀式」，一對港產大熊貓龍鳳胎寶寶「家姐」與「細佬」面對大批傳媒，表現活潑好動，十分可愛。（中通社）

海洋公園15日早舉行「大熊貓龍鳳胎寶寶亮相儀式」，特首李家超指，「家姐」及「細佬」只是簡單乳名，牠們需要一對正式名字，宣布15日推出命名比賽，市民在中午後可在網上提交建議，預計今年上半年內公布正式名字。

評審要求之一是與大熊貓姊弟背景相關，護理員15日給足參考，細數雙胞胎喜好與性格，稱「細佬」喜歡滿場走、愛黏人、愛鑽洞鑽縫及玩竹風鈴，「家姐」更好動、愛爬樹及玩鞦韆。

香港海洋公園15日舉行「大熊貓龍鳳胎寶寶亮相儀式」，一對港產大熊貓龍鳳胎寶寶「家...
香港海洋公園15日舉行「大熊貓龍鳳胎寶寶亮相儀式」，一對港產大熊貓龍鳳胎寶寶「家姐」與「細佬」面對大批傳媒，表現活潑好動，十分可愛。（中通社）

記者在館內觀察，龍鳳胎表現活潑，細佬尤其對竹風鈴愛不釋手，把玩了約10分鐘。家姐則喜歡鞦韆的樹枝架，兩度爬上，緊抱不放。兩姐弟更一度為爭鞦韆大打出手，細佬曾將家姐推落，成功霸占鞦韆，未幾失平衡，最終雙雙跌落地。

此外，大熊貓龍鳳胎16日起正式與巿民見面，園方安排公眾「流水式」觀賞，每人料約5分鐘；至於享半小時觀賞時間、人均1500港元（約192.6美元）的「大熊貓樂聚時光」貴賓團，龐建貽15日稱已有數百人報名，他認為隨大熊貓熱潮帶來的人流和產品銷售增加，相信「幫到公園的收入」。

海洋公園日前在Instagram表示，龍鳳胎居住的「大熊貓之旅」展館早上10時至下午3時開放予公眾進入探訪家姐和細佬，入園後可排隊輪候入館，也可領取「重返排隊區時間票」，先使用其他園內設施，再按所示時間返回排隊區等候，如人數太多，園方會停發「時間票」，周末等高峰日子有可能中午前派完。

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