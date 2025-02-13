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曾奪亞洲最佳女主廚 菲律賓名廚死因未明猝逝港酒店

香港新聞組／香港13日電
香港示意圖。(圖/shutterstock)
香港示意圖。(圖/shutterstock)

2016年曾奪「亞洲最佳女主廚」的65歲國際知名菲律賓女廚Margarita Fores近日訪港，11日在酒店房間內猝逝，被發現時沒有反應，死因未明。她的兒子11日在社交平台發帖文，宣布母親突然離世。

香港01報導，Margarita Fores10日曾在社交媒體分享，在中環印度餐廳Prince and the Peacock用餐。她的兒子Amado11日發帖文，稱懷著沉重心情宣布其死訊，對於突如其來的失去，全家人為此感到哀痛，餐飲業界亦紛紛致哀。

據報導，Margarita較早前在摩洛哥出席時裝界Jappy Gonzalez的慶生會，返回馬尼拉前，途經香港逗留數天。事發當日，她缺席一場午餐聚會，並沒有接聽來電。其後她被發現於酒店房內已失去知覺並離世，死因仍然未明。

Magarita 2023年曾獲旅發局邀請到港交流，並跟香港米其林（米芝蓮）中菜館名廚學習製作點心。她擅長以現代手法煮義大利菜，並在菲律賓創立連鎖義大利餐廳Cibo，2016年奪得「亞洲最佳女主廚」、2018年獲得義大利之星騎士動章。

義大利 香港 印度

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