李小龍堂姐夫、港歡樂今宵長駐藝人 百歲笑匠俞明離世

香港綜藝節目「歡樂今宵」鬼馬笑匠俞明，2月4日於睡夢中離世，享壽100歲。（取材自臉書）

香港 經典粵語片笑匠、香港電視史上最長壽綜藝節目無線「歡樂今宵」長駐藝員俞明，4日於睡夢中安詳離世享嵩壽100歲。他1940年代入行，1998年淡出幕前，出道作品是「第一號戰犯」，曾參演300多齣電影及逾50部電視劇。俞明女兒在臉書 發文：「年初七早上，爸爸睡夢中安詳離世，永遠懷念」。俞明婚後育有三女，俞明的女兒未隨父入行，僅次女的女兒翁苑婷繼承衣砵，成為舞台劇演員。

香港01報導，俞明從粵語片時代開始，當時因擅演鬼馬角色而被譽為經典笑匠，原名阮耀麟，人稱「俞明叔」，1924年4月21日出生，小學時就參與學校的戲劇演出，哥哥是粵語片導演、演員俞亮，大嫂是電影演員白梨，白梨之妹則是電影艷星陳露華。俞明更是電影巨星李小龍 的堂姐夫，當年李小龍每逢赴港或返美，父親李海泉和俞明等家人都會接機送機。

俞明1998年退休淡出幕前享兒女福，近年女兒也會將父親的照片分享至臉書，俞明已榮升做太公，四代同堂，兒孫們不時會陪伴左右，過時過節更會一起慶祝，十分孝順。

俞明原名阮耀麟，1948年就經由電影導演兼演員胞兄俞亮介紹入行，當時以鬼馬搞笑角色見稱，屬一經典笑匠。在「華僑」、「大成」、「麗士」等電影公司，參演過逾百部粵語片，從影初期他多飾演如登徒浪子、師爺、奸臣、飛仔、歹徒等反派角色，後期就較多飾演諧角一類的搞笑角色，其中較有名的有「黃飛鴻」電影系列（1949年）、「受薪姑爺」（1965年）、「老夫子三救傻仔明 」（1966年）、「飛哥跌落坑渠」（1967年）、「五月的紅唇」（1968年）和 「青春戀歌」（1968年） 等。

1970年，受到監製蔡和平邀請，俞明叔也成為了無線節目「歡樂今宵」長駐藝員，並曾參演電視劇如「風雲」等，令人留下深刻印象。雖然俞明叔從影數十載都未做過主角，但也是位不可或缺的綠葉，堪稱「經典粵語片笑匠」。