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港師違操守被釘牌去年增5成 部分涉師生戀、不當接觸

香港新聞組／香港4日電
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香港示意圖。(圖/shutterstock)
香港示意圖。(圖/shutterstock)

香港教育局日前向立法會提交文件，披露去年共有71宗教師釘牌個案，較前年的47宗增加逾五成，為近三年最多。局方指，除了涉及干犯盜竊、虐兒、詐騙相關等罪行，亦包括與學生有超越師生關係的交往、以及不恰當的身體接觸等。

香港01報導，教育局指絕大部分個案的涉事教師已離開教學行列，而若涉及嚴重違法行為或違反專業操守，會杜絕其重返學校的機會。

教育局由2021/22學年開始為所有註冊教師每三年進行一次刑事紀錄查核。

教育局向立法會呈交文件，將於7日討論。教育局表示，為了進一步加強教師註冊的把關工作，由2021/22學年開始為所有註冊教師每三年進行一次刑事紀錄查核，以防有刑事紀錄的註冊教師出現漏報或隱瞞的情況。局方於2021年12月就所有註冊教師（約16萬人）的資料進行刑事紀錄查核，有關跟進工作已大致完成。

局方稱，教師涉嫌違反專業操守的個案，會按照既定機制嚴肅處理，並會按事件的性質及嚴重程度，向有關教師發出譴責信、警告信或勸喻信；對於嚴重的個案，教育局會考慮根據《教育條例》取消其教師註冊資格，嚴格落實師德失範「零容忍」。過去3年教育局就教師違反專業操守而採取的跟進行動。

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