涉3處塗鴉「自由」圖案又被捕 港藝術家被控刑事毀壞罪

香港示意圖。(圖/shutterstock)

香港 藝術家陳勁輝（Mick）因涉在三處塗鴉「自由」及金錢符號圖案，遭舉報後於1月27日被捕。陳勁輝曾因塗鴉「金錢自由」被控20項「刑事毀壞」罪，對其經濟及生活造成嚴重打擊，再次被捕令他可能要被迫放棄創作。

自由亞洲電台報導，警方上月12日起，先後在中區及元朗政府物業、商廈及住宅外牆，發現三組由「自由」、金錢符號及貓圖案組成的黑色塗鴉。警方日前發現陳勁輝與黃姓友人在上環樓梯街擺賣藝術品，將兩人逮捕，並檢走油漆、箱頭筆、塗鴉設計草圖及衣服等證物。陳在警誡下認罪，供稱為宣傳自己藝術作品而塗鴉。

陳勁輝當晚獲准保釋，他接受獨立媒體採訪時表示，警方指收到舉報，懷疑他與刑事毀壞罪行有關。警方沒收了他的手機及所有自家製年貨，包括利是封（紅包袋）、氣球 等作調查證物。採訪中，陳勁輝表示，過去因經濟壓力、被捕等跌至人生低谷，本身收入不多，近日將僅餘積蓄用於籌辦Parallel Space的展覽及製作年貨，希望賺一些錢度歲，惟再度被捕。他坦言創作對其生活造成負擔，或需被迫終止這個系列的創作。

陳勁輝1月23日起至2月16日，在深水埗大南街藝文空間Parallel Space舉辦個人展覧。Parallel Space日前在facebook發文指，由於陳勁輝再被捕，取消原定年廿九的寫揮春活動。

翻查資料，陳勁輝2023年初報稱經濟受壓要抒發情緒，以「自由」及金錢符號組成的圖案在全港20個地方塗鴉，包括電箱及中型貨車，需賠償約2.65萬港元（約3400美元）。至2023年12月陳認罪，被判一年感化令。當時法官認為他有悔意，判處輔導性質感化令，給他「最後一次機會」。