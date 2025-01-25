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鄒幸彤獄中第4個生日 藉歌寄意：投降容易老，認命沒有種

香港新聞組╱香港25日電
香港前支聯會副主席鄒幸彤。(美聯社)
香港前支聯會副主席鄒幸彤。(美聯社)

被控「煽動顛覆國家政權罪」的香港前支聯會副主席鄒幸彤，在2021年9月8日因支聯會拒交資料案還押至今，已失去自由1234日，24日度過其40歲，也是她在獄中的第4個生日。

自由亞洲電台報導，鄒幸彤在大欖女子監獄發出生日感言，向她想念的朋友、想念她的朋友，以及「認識與不認識的戰友們」表示感謝，稱收到大家的祝福，並送上歌曲「至少做一件離譜的事」給大家，「最重要是這句歌詞『投降容易老，認命沒有種』，哈哈～共勉之！」她還附上原整歌詞。

鄒幸彤的未婚夫、中國維權人士野渡同日發表文章「遇見」，謂有朋友認為他與鄒幸彤相遇是幸運，身處於不可描述的時代卻是不幸，惟野渡認為「一切剛剛好」。

鄒幸彤與前支聯會主席李卓人、副主席何俊仁均被控以「煽動顛覆國家政權罪」，案件預計今年5月開審；此外，支聯會被指拒絕按國安處要求提交資料，鄒幸彤與兩名前常委鄧岳君及徐漢光，被控「沒有遵從通知規定提供資料」罪，被裁定罪成判囚4.5個月，3人就定罪及刑罰上訴遭駁回，惟獲批終審法院上訴許可，終院在本8日開庭審理。

監獄 香港

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