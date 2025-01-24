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想讓川普再當一任總統 共和黨議員提案修憲

黎智英認赴美見參議員 忘了遊說什麼 法官：供詞矛盾

香港新聞組／香港24日電
香港壹傳媒創辦人黎智英。（中新社）
香港壹傳媒創辦人黎智英。（中新社）

壹傳媒創辦人黎智英被控違反國安法案件23日踏入第124日審訊。他23日繼續接受控方盤問。黎智英確認他曾在2019年10月赴美國期間與參議院多數黨領袖麥康諾（Mitch McConnell）見面，稱對「香港人權與民主法案」感到樂觀，以及遊說美國國會議員，但否認遊說參議員支持該法案，甚至聲稱自己不關心該法案內容，忘記自己遊說什麼，遭法官多次質疑前後矛盾。

大公報報導，控方問黎智英在2019年10月赴美國期間，是否曾想和時任美國總統川普和副總統潘斯見面，黎回應是，但他從未預期會見到川普。

控方又展示其助手Mark Simon於同年9月29日發送在黎智英、李柱銘等在內群組的信息，提及黎將會見華盛頓郵報、紐約時報編委會，又指「我們將在參議院和眾議院大力遊說」，黎確認當時在美國對參眾議員進行遊說，當問到遊說什麼，黎說給予香港支持，因為「香港當時因《逃犯條例》修訂而陷入危機」，控方進一步問到要議員們支持什麼，黎指「說一些支持香港的話」。

法官李素蘭多次追問是支持什麼，質疑當時他和參眾議員見面真的只說了這些，黎回應遊說議員們支持「香港的自由和基本法所賦予的普選等應有的權利」。

控方再展示Mark Simon向黎智英發的訊息，提到「眾議院將於下周就『香港人權與民主法案』和『PROJECT Hong Kong』法案投票，黎回覆「Great！」。

控方問黎智英，法案是否關於制裁，黎稱不記得，因為他對法案沒興趣。法官李運騰指黎一直供稱想知道美國可如何幫助香港，質疑黎不想知道這些法案的效果，黎回應指該法案通過了也沒用，因為不會有人跟進，他也不知道法案內容。杜麗冰問黎當時是否知道有中國及香港的官員因該法案被制裁，黎指現在不記得，但當時可能知道。

控方再展示黎智英在2019年10月27日在蘋果日報的專欄文章，黎提到他與參議院多數黨領袖麥康諾，對「香港人權與民主法案」通過感到樂觀，「造成不公不義的人、暴力鎮壓我們的人，原則上是一定要負責的，有必要讓他們感受到後果，相信美國也會以黑名單方式針對這幫人。」黎解釋是要「維持現狀以免示威過於暴力，而作出不義行為的人會負上後果。」李運騰質疑黎說對法案不關心，卻關注國會發生的事，為何要在文中談及，黎指因為對方問了才回答。案件24日續審。

香港 黎智英 參議院

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