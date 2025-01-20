未按時報稅又未出庭應訊 香港區議員李天賜被捕

香港示意圖。(圖：shutterstock)

香港 西貢區議員李天賜未按時提交報稅表 ，法庭發出傳票後他沒按時出庭應訊，8日因「到庭應訊通知書不獲遵行」被警方拘捕，案件20日提堂。民政事務總署表示，李天賜仍繼續履行區議員職務，重申一直非常重視區議員品格和操守，定會嚴肅處理。

明報報導，李天賜為西貢區地委會界別議員，他被捕後繼續在社交網站分享參與地區活動及服務。民政事務總署稱，由於案件已進入司法程序，不會評論，會密切留意案件發展，按法院裁決和「區議會條例」考慮如何處理。

據報導，根據「稅務條例」，任何人如無合理辯解未有按時提交報稅 表，可罰款1萬港元（約1285美元），並可加徵相當於少徵稅款3倍的罰款；倘在遲交報稅表後沒遵照法庭命令，可罰款2.5萬港元（約3211美元）。

根據區議員履職監察制度，若區議員被法庭定罪並判監，民青局長可委任監察委員會展開調查，涉事議員可被處分，包括被勸喻、警告、罰款或停職。今屆曾有其他區議員被控刑事罪行，元朗區議員施駿興去年被控非禮及與16歲以下女童非法性交，案件今年9月開審，他目前繼續履行議員職務。

據了解，西貢區議員李天賜日前被捕，他涉嫌因不遵從出庭通知書，被預約拘捕，案件明天在觀塘裁判法院提堂。

李天賜是西貢區地區委員會界別議員。民政事務總署說，得悉該區議員現正獲准保釋及將於星期一提堂，現時案件已進入司法程序，民政事務總署不會作出評論。

署方又說，該區議員現時仍然繼續履行職務，但民政事務總署會密切留意案件發展，並按法院裁決和相關條例考慮如何處理。政府一直非常重視區議員的品格和操守，一定會嚴肅處理。在現行法例下，政府有既定機制處理區議員違法的情況。

根據「區議會條例」，如區議員被裁定犯下任何罪行而被判處為期超過3個月的監禁，該議員會喪失擔任區議員的資格。另外，條例已訂明，在區議員履職監察制度下，就區議員行為失當啟動調查的機制。