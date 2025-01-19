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港啟德主場館首場演唱會測試 8成人15分鐘內離開

香港新聞組／香港19日電
香港示意圖。(圖/shutterstock)
香港示意圖。(圖/shutterstock)

可容納5萬名觀眾的香港啟德體育園主場館，18日迎來首場演唱會測試，舉行慈善音樂會「FOUR in LOVE萬人CHARITY LIVE 2025」。散場時，超過80%觀眾於15分鐘內離開。

文匯報報導，警方表示，今次合共有約1.5萬人入場，其中4000人首次踏足草坪範圍觀賞演出。原定傍晚6時「開騷」，惟場館內一條扶手電梯故障，延遲約半小時舉行。體育專員蔡健斌表示，園方已啟動應變機制，整體秩序暢順，而園方與主辦方在簽訂租場合約時，會有延遲機制。他透露，啟德主場館將於下周及農曆新年假期後再進行測試，屆時將會有超過5萬人參與，為啟德體育園3月全面運作做好準備。

音樂會門票上註明開場時間為傍晚6時，但一度延遲逾半個小時，至6時35分才開場，結束時間亦延遲逾半小時。現場觀眾並無鼓譟，但是有人談論時表示「站到結束啊我們」「正式的話這樣樣搞法不妥」，亦有觀眾明白為測試活動，對安排表示諒解。

對是次演唱會延遲開場，蔡健斌解釋原定正式開場時間為6時20分，而非門票上寫的6時，下午5時45分是入場高峰期，但連接2樓和5樓的兩段扶手電梯的其中一段，即3樓至5樓的電梯部分出現故障，令進場人流出現樽頸，造成H閘口的觀眾一度需要等待。園方基於安全考慮，遂啟動應變機制，在閘口實施人群管制措施，場館方面在2樓加開座位分流5樓觀眾，演唱會最終得以在6時35分開場。

他表示，演唱會期間曾與文化體育及旅遊局局長羅淑佩等，在場內不同地點觀察，認為聲效及現場氣氛良好。散場時，超過80%觀眾於15分鐘內離開，部分在附近的啟德零售館消遣及用膳。

香港警務處秀茂坪區指揮官謝翠恩表示，觀眾經三條寬闊大道暢順離開，無須採取人流管制措施，加上市民響應呼籲分散使用多個入口進入港鐵站，讓每卡列車的乘載能力大大提升，港鐵只需加強班次就能應付，無須出動空車載客。現場加開的特別巴士路線及的士上落客區指示非常清晰，已可回應市民不同需要。

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