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香港機場城市總投資12.8億美元 7成全球招商引資

香港新聞組／香港17日電
香港示意圖。(圖/shutterstock)
香港示意圖。(圖/shutterstock)

香港機管局舉辦活動，向商界介紹機場城市發展藍圖新品牌「Skytopia」，吸引超過300名來自香港、內地及國際商貿代表出席，局方並宣布將全球招商。

綜合香港電台、明報報導，機管局說，品牌下有多個項目，包括香港首個融合藝術創作、鑑賞及貿易於一身的一站式藝術廊總匯；全港首個藝術倉儲設施；提供超過500個遊艇泊位的機場海灣碼頭；空運鮮活市場；亞洲博覽館第二期發展等等。

機管局商務執行總監陳正思稱，整個項目成本預計約1000億元（港幣，下同，約12.84億美元），當中300億元由局方內部資源承擔，局方會負責航天走廊、亞博館二期、機場東涌專道等基建項目，其餘項目涉700億元會透過全球招商，由商界負責投資承建營運，落成時間視乎市場反應。她表示機管局盼把SKYTOPIA打造成世界頂級新地標，塑造大家夢寐以求的「天空之城」，而項目潛力非常大，有信心能吸引企業合作。

運輸及物流局長陳美寶16日在facebook發文歡迎發展藍圖，冀機管局將SKYTOPIA打造成世界級地標及經濟發展引擎，帶動民航產業與香港以至大灣區經濟互相支撐、互動融合的策略發展局面。

SKYTOPIA涉多個項目，機場島將興建全港首個藝術品儲倉設施，以及集拍賣、鑑賞及創作於一身的藝術廊總匯，另建設1.5公里長海灣長廊及預計可供大型節慶活動之用的海灣廣場。港珠澳大橋香港口岸人工島將興建空運鮮活市集及運動遊樂綜合設施；人工島及機場島附近水域則發展遊艇經濟，提供逾570個遊艇泊位，亦發展水上康樂設施。交通方面將有兩個無人駕駛運輸系統，包括連接人工島及機場島的「航天走廊」，以及連接人工島、機場島及東涌市中心的「機場東涌專道」。

香港 投資 灣區

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