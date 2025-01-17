誘騙個資查詢 港去年急增46% 港青日做17小時電騙

香港示意圖。(圖/shutterstock)

騙徒手法層出不窮，不單騙取個人資料，甚至會被「賣身」，包括近日備受全香港 關注的「賣豬仔」事件，騙子利用虛假招聘廣告，利誘港人到東南亞城市，期間遭禁錮從事非法工作。

大公、文匯報報導，香港個人資料私隱專員公署16日公布，去年接獲1158宗與懷疑誘騙個人資料相關查詢，較2023年的793宗增加46%。

私隱公署呼籲市民及機構慎防受騙，特別是虛假招聘廣告及透過人工智能深度偽造的詐騙影片。

此外，香港保安局副局長卓孝業日前率領專責小組往泰國 商討港人被「賣豬仔」個案，拯救行動有新進展，12名待救港人中，一名被禁錮緬甸詐騙園區的25歲男港人16日安全回港。

警方及入境處交代案情指，獲救事主早前在社交媒體被人以12萬港元（約1.5萬美元）招攬做鑽石帶貨員，最終被騙至園區，曾逃走失敗被迫進行詐騙，在3個月期間日做17小時，因「工作」多次不達標遭毒打和扣膳食，身上仍留有傷痕。

警務處東九龍總區重案組總督察劉浩德表示，警方去年10月13日接獲事主母親報案，指兒子到泰國曼谷後被帶到緬甸，要求3萬美元贖金。警方其後證實事主於10月初在社媒看到招聘帶貨員廣告，宣稱從泰國帶鑽石到台灣可獲12萬元報酬，不虞有詐應聘，同月13日抵曼谷輾轉被帶到泰緬邊境。事主發現受騙試圖逃走失敗，被帶到詐騙園區。

保安局局長鄧炳強16日於電視節目訪問時提到，是次拯救行動非常重要，一方面與泰國當局交換重要情報，一方面要表達港府 對事件重視，相信在雙方配合下可提高被禁錮港人獲釋機會。他承認營救行動「唔係好容易嘅事」，但會盡一切方法協助所有被禁錮港人回港。

此外，有3名被禁錮港人的家屬16日與卓孝業及各相關部門會面，提交被禁錮家人入境當地的資料和所在位置，港府代表亦分享了由泰國官方得到的資訊。家屬感謝港府回應迅速及抽時間與他們會面，冀盡快平安帶回家人返港一家團聚。