人行在港發行600億央票受捧 超額認購1.16倍 17日交收

中國人民銀行在港發行的央行票據15日招標，超購1.16倍，中標利率創同期限新高。（中通社）

中國人民銀行在香港 發行總值600億元（人民幣，下同，81.85億美元）的離岸央行票據，15日透過香港金管局CMU系統舉行投標，合共錄得1297.32億元申請額，票面息率為3.4厘，較去年12月的中標利率高出0.85厘，也是自2019年發行6個月離岸央票以來最高。

大公報報導，據金管局公布的投標結果，意味該批歷來最大規模的600億元離岸央票，錄得認購比率約2.16倍，即超額認購1.16倍。上海商業銀行研究部主管林俊泓表示，市場對這批離岸央票的反應尚算理想。儘管債券 發行規模大，而離岸市場上的人民幣香港銀行同業拆息未有抽升，對其他有意發行離岸人民幣債券（俗稱點心債）的發行人多少有正面作用。

以離岸人民幣掉期合約的隱含收益率為例，在傳出人行將會發行大額離岸央票前夕，期限較短的一星期人民幣隱含收益率曾見5.07厘，為2024年11月18日以來最高。以人民幣香港銀行同業拆息（CNH Hibor）計，超短期融資利率隔夜拆息曾飆升至逾8厘。及至15日離岸央票發行期間，一星期人民幣隱含收益率已回落至2.26厘左右。

據報導，正如渣打中國宏觀策略部主管劉潔指出，今次也是人行首次在沒有到期的月份發行離岸票據（除了2019年離岸發行剛開始的初始階段），目的顯然是為了紓解人民幣在短期內進一步貶值的壓力。根據招標公告，這批離岸央票將於17日交收，與美國候任總統川普正式就任的日子（1月20日）相距不遠，加上農曆新年長假即將到來，預期離岸人民幣流動性將續緊張。

繼今次發行大額央票之後，林俊泓預期，人行日後仍有機會同額續發，以保持離岸人民幣流動性在中性水平。劉潔早前曾預測，人行在可見將來或保持人民幣政策不變，直至「川普2.0」具體政策變得明朗化，才會重新考慮調整其外匯政策。

對於人民幣匯率 的短期走勢，星展香港財資市場部環球市場策略師李若凡指出，人行在香港發行有史以來最大規模離岸央票的消息上周傳開後，令離岸人民幣流動性顯著收緊，減輕人民幣貶值壓力。此外，人行宣布1月起暫停於公開市場買入國債，則有助限制中國國債收益率及人民幣的下行空間。整體而言，預期人民幣兌每美元匯率可於7.40附近找到支持。

人行在招標章程中表示，本次央行票據發行的目的，旨在豐富香港高信用等級人民幣金融產品，完善香港人民幣債券收益率曲線。