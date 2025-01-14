港銀緊貼美連3次減息步伐 樓價「租轉買」轉趨頻繁

香港示意圖。(圖/shutterstock)

香港 銀行緊貼美國連續3次減息步伐，吸引各區租客 由「租轉買」交投不斷。地產代理表示，樓價回穩亦是近期推動「租轉買」交投轉趨頻繁主要因素。

大公、文匯報報導，美聯物業馬鞍山─雅典居分行高級分區營業經理楊震霆 表示，不少早前售出物業人士有見樓價回穩紛轉為「租轉買」，該行錄得馬鞍山翠擁華庭8座高層B室交易，單位實用面積844平方呎，三房設計，屬罕有向西北海景，裝修美觀。買家租樓兩年後，認為現時樓價合適，遂「租轉買」，以802.8萬元（港幣，下同，約103.1萬美元）承接單位，實用呎價9512元。原業主持貨24年，是次轉手帳面賺452.8萬元。

美聯物業馬鞍山泓碧分行首席高級營業經理李天傑表示，踏入減息周期，不少早年售出物業人士紛紛「租轉買」，帶動區內二手交投，該行錄得烏溪沙迎海3期16座高層B室交易，單位實用面積526平方呎，一房設計。單位早前以840萬元放售，而買家租樓多時決定再入市，議價後以728萬元承接單位，實用呎價1萬3804元。原業主持貨近10年，是次轉手帳面損手140.8萬元。

祥益地產高級分行經理古文彬表示，日前錄得屯門居屋兆康苑錄得S座高層1室交易，單位實用面積447平方呎，兩房間隔，日前獲區內首置客垂青。新買家為同屋苑租客，一直留意市場走勢，由於租約期滿，加上見樓價低水，有感現時是入市好時機，主要鍾情單位為高層戶，而且原業主增加議幅，累積減價達21萬元，遂決定「FULL PAY」以339萬（自由市場價）購入上址，實用呎價7584元。

美聯物業屯門卓爾居分行高級分區營業經理羅立恒表示，「租轉買」交投持續，該行最新促成屯門卓爾居7座高層A室交易，單位實用面積525平方呎，兩房設計。單位獲區內租客洽購，鍾情單位可遠望球場景及山景，故議價後「租轉買」以588萬元承接，實用呎價1萬1200元。原業主持貨14年，帳面賺405萬元。