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香港工聯會伙五豐行辦展銷會 市民：比超市價格還便宜

香港新聞組／香港13日電

平過超市

香港工聯會與五豐行合辦的「暖心同行展銷會」，12日起一連兩日在土瓜灣工聯會工人俱樂部舉行，上午11時開鑼前，已有近百人在門外等候，開始後首個小時內約數百人入場，不少市民購買馳名臘味、通心粉等，稱比超市價格還便宜。

大公報報報導，工聯會理事長黃國在啟動禮上表示，希望將五豐行優質又實惠的糧油食品帶到社區，讓打工仔食得健康，節省辦年貨的開支，同時讓更多人知道香港有好貨品，鼓勵留港消費，提振經濟。

五豐行總經理趙俊稱，這次展銷會不僅是購物活動，更希望給社區帶來更多高品質、價格合理的產品，減輕市民的經濟負擔，讓大家度過溫暖快樂的新年。

據報導，展銷會場內人頭湧湧，熱門「加熱熟雞」、湯包等，開門半小時內已需補貨兩至三次，中午前已沽清，入場人士需預訂貨品，今日到會場取貨。花膠、鱷魚肉、湯包、參茸、多款賀年糕券、禮餅券「暖心曲奇」新春禮盒等也很受歡迎。

有街坊說，打算購買臘味。有入場人士說，通心粉、青稞麵的價錢，較超市售價便宜，所以為家人買了一些。有入場人士說，買到「個袋滿晒」才離開。有人以展銷價購買「港澳來回電子船票」，準備稍後外遊。

香港

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