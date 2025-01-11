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香港嘉禾4戲院一度停預售票惹虛驚 影迷以為要結業

香港新聞組／香港11日電
香港示意圖。(圖/shutterstock)
香港示意圖。(圖/shutterstock)

曾有「東方好萊塢」美譽的香港，去年共有9間戲院停業，嘉禾院線旗下4間戲院包括奧海城the sky、九龍灣MegaBox、屯門市廣場StagE及筲箕灣銀河廣場，10日一度只售即日門票，未有如顯示未來數日場次，惹來停運驚魂。方至10日晚7時才陸續更新網頁，4院大都增加場次。

香港01報導，一度惹起電影迷憂慮再有戲院結業的三院，奧海城The Sky、屯門StageE及筲箕灣銀河廣場晚上已恢復未來兩日的網上售票服務，但九龍灣MegaBox則尚未更新網站，依然未能揀選10日以後的戲票。九龍灣MegaBox嘉禾晚上依然未能選擇10日以後的戲票。

嘉禾院線南昌站V WALK戲院於2024年12月27日起暫停營業後，再驚傳旗下四間戲院同步於10日停售未來數天的演戲票，包括奧海城the sky、九龍灣Mega Box、屯門市廣場StagE及筲箕灣銀河廣場。

今午翻查嘉禾院線官方手機程式，顯示該四間戲院只能訂購10日的戲票，沒有顯示往後可訂購的日子，與V WALK停業前一樣情況。

市民對接連有戲院結業感到十分可惜，希望香港電影業及早擺脫困境。

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