撤辣+減息 內地客買港樓1.1萬宗增90% 啟德區最受歡迎

香港自去年樓市撤辣、減息後，內地客買港樓共錄得1.1萬宗增加90%，普通話拼音買家一手金額占比更高達四成；圖為香港的樓宇及土地。 （中新社）

自去年樓市撤辣後，內地客於香港 樓市再次扮演重要角色。中原地產最新數據顯示，2024年全港共錄得逾1.1萬宗「普通話拼音買家」入市個案，涉及成交金額逾1300億元（港元，下同，約167億美元），兩項數字均破紀錄；而普通話拼音買家一手金額占比更高達四成。

大公報報導，受惠撤辣、減息，以及施政報告推出惠及樓市政策，香港去年樓市交投暢旺，全年錄得逾4.75萬宗一、二手私人住宅買賣登記，按年升逾兩成；當中買家姓名為「普通話拼音」人士占多達1萬1638宗，涉及成交金額高達1304.9億元，較2023年6095宗及778億元分別急增90%及67%，兩項數字均創下歷史新高，平均每人斥資1121萬元赴港買樓。

翻查資料，香港對上一次內地客赴港買樓高峰期已經是2010年，當年錄得1萬0079宗普通話拼音買家入市，但只占整體成交約9%，去年則升至24%，屬新紀錄。

據報導，去年多個新盤熱銷，內地客亦功不可沒。陳永傑表示，去年一手市場錄得逾1.6萬宗登記，按年升近六成；當中普通話拼音買家有5547宗（約占35%），按年升1.5倍，涉及金額達800.5億元，占整體一手金額達四成，占比連續兩年創新高。

若以分區計算，啟德新區最受普通話拼音買家的歡迎，去年該類的一、二手私樓成交達到1482宗，比排第二位的何文田（530宗）高出接近1.8倍。目前，該類買家在整個啟德區的占比已增至接近三成，比以往較多內地客聚居的九龍站（約15%）更高。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，雖然人民幣貶值令內地客赴港置業的成本上升，但由於港府 去年2月底宣布全面撤辣，加上香港樓價自高位回落逾20%，以及港府推出一系列「搶人才」及優化移民 政策，進一步提升內地客赴港置業意欲。去年就有大批內地客到香港看樓買樓，當中包括經各項人才計畫赴港的專才或新移民，個別更大手掃貨，對香港樓市起推動作用，樓價亦於去年底止跌回穩。

陳永傑預計，內地客市場未來必然屬業界必爭之地。事實上，近日有發展商直言，因應香港樓市內地客比率上升，未來將聚焦於內地市場推廣，包括透過小紅書等內地社交平台推廣新盤。