海外港人回流醫病設限？ 港暫無意推行：難定義「外人」

不少港人近年移居海外，仍可享有「回流醫病」等，有議員在立法會提出限制已移居海外人士使用資助公營醫療服務 。（中通社）

近年不少港人移居海外，但仍可享有部分本地福利 ，例如「回流醫病」，民建聯梁熙8日於立法會提出質詢，建議政府「刀口向外」，限制已移居海外人士使用資助公營醫療服務，醫務衛生局局長盧寵茂指，醫療服務連續且有偶發和急切需要，難以定義「外人」和審查，質疑「用『刀口向外』（形容）覺得重了些」。

綜合明報、香港 經濟日報報導，目前市民持香港身分證可用資助公營醫療服務，例如急症室每次收費180元（港元，下同，約23美元），非合資格者則收1230元（約158美元）；梁熙認為，政府面對財赤，社會正在討論應否削減長者2元乘車優惠，是「對自己人非常嚴苛，對外人就很慷慨津貼回流醫病」，政府須「刀口向外」限制向移民者提供醫療福利。

醫衛局未有提供梁熙查詢「回流醫病」的相關數據。盧寵茂回應，香港人口流動高，當局無統計回流醫病數目，但質疑「我們初步看，到底比率多高，是否坊間所說這麼嚴重，我們有一個問號」，他說設限需廣泛討論才能達成共識，政府無意推行，並認同設限有違政府鼓勵大灣區養老措施。

選委界陳凱欣質疑，政府無統計回流醫病數據不代表問題不嚴重，稱醫管局只以持身分證與否設兩種收費，建議考慮先向住院的「回流」病人執行不同收費。

民建聯主席陳克勤質疑局方指難以定義移居海外，建議參考消費券計畫，要求申請人須連續36個月在港或有否提早申請領取強積金。

盧寵茂回應指，對於「外人」的定義存在疑問，因為他們仍持有香港身分證。他重申醫療服務存在很多偶發性，「除非我們全港750萬人每年都要申請一張卡，去證明過去一年都在香港住才可接受醫療服務，但這種審批機制我們暫時沒意推行。」

盧寵茂還稱，醫療服務與社會福利或「派錢」有分別，例如綜援和長者生活津貼等是年度發放，消費券是單次發放，可評估同年度或指定期限離港日數；而醫療服務是連續提供，且有偶發和急切需要，難要求全港市民每年申請留港日數的證明文件，「大家是不是想每一次看醫生都要問你，你過去一年在港居住多久？」

民建聯陳勇問及海外國家如何限制移民者享用醫療福利，盧寵茂稱其他地區採用醫療保險 制度，一旦移民並停止醫療供款，便得不到福利，而香港由醫管局資助97%醫療費用，具有獨特優勢亦有限制，「就是無辦法令不在港、無交稅、無供醫療保險，就不可使用醫療福利」。