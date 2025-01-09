我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

洛杉磯破壞力最強野火 奧斯卡獎延後宣布入圍名單

波頓：川普欲強取格陵蘭 恐合理化中俄擴張行徑

黎智英庭審自稱政治犯 法官反駁：涉觸犯刑事才被捕

香港新聞組／香港9日電
香港示意圖。(圖：shutterstock)
香港示意圖。(圖：shutterstock)

壹傳媒創辦人黎智英及3間「蘋果日報」公司涉串謀勾結外國勢力8日第116日審訊。庭上播放2020年11月「Live Chat with Jimmy Lai」節目，黎提倡繼續為法治和自由抗爭，辯方指兩者皆受「國安法」保障，黎供稱若一個地方有政治犯，兩者便不存在，又指當時自己已被捕。法官杜麗冰稱黎是因涉在香港觸犯刑事控罪被捕，「不是因為政治」，問黎是否明白；黎稱「好吧，好吧，我明白你的意思」。

明報報導，辯方播放2020年11月13日「Live Chat」節目及展示相關謄本，當日的嘉賓為前港督彭定康，黎指言論、宗教等自由猶如氧氣，也是為何港人意識到自由和法治被剝奪時會上街抗爭，亦應繼續為此抗爭，但「國安法」實施後已無空間這樣做。黎供稱所指的「抗爭」只是一個比喻，正如某人肚餓，也會「爭取」一頓飯，否認煽動他人上街，一向反對任何形式暴力。

據報導，辯方問到，據「國安法」第4和第5條，法治和自由均受保障，黎有此主張時是否知道；黎笑稱「我不知如何回答你」，但若一個地方有政治犯，法治和自由無可能存在。辯方追問截至當時有否已知的「政治犯」；黎說：「我肯定會有，而且我當時亦被捕了」。杜官指黎是因涉刑事罪行被捕，非政治原因。

報導指出，11月19日播出的節目，黎稱他未曾想過離港的問題，他面對的危機愈大，愈可引起他人關注香港，「現在我已在危機之中⋯⋯我入獄可能更好」。辯方問除黎8月被捕外，還面對什麼「危機」；黎供稱被「迫害」，他當時認為自己一旦入獄，人們便會討論，但否認觸犯刑事控罪是為了坐牢，「我不是瘋子」；其後黎補充說自己一向敢言、常站在示威前線。

報導說，翌日節目黎與以色列前副總理Natan Sharansky對談，黎提到中國的行為冒犯世界體統，看穿中共的真面目後，各方不應退宿，正如對談可能讓他捲入「大麻煩」。黎又指殖民政府為香港留下法治、言論、結社等自由，與西方世界價值觀一致，正是中國懼怕的事，「這是為何他們想打壓我們」。黎庭上解釋，Sharansky是重要人物，當時他在以色列仍然很有影響力，惟否認言論煽惑對中共的憎恨，自己雖有敵人，但不懷敵意。法官李素蘭問誰是黎的敵人，黎稱「誰也好」，同意可以是辯方舉例的中共，因中共使他自由受威脅。

報導稱，杜官質疑黎同意自由是「基本法」賦予，為何認為中國打壓香港；黎稱內地人未能享有香港的自由，中國害怕內地人受港人影響。杜官問黎是否指中央後悔將這些權利納入「基本法」，黎稱他沒說「後悔」，只說港人擁有的自由可影響內地；杜官追問為何中央政府同意將這些權利放入「基本法」，黎稱「你問他們，不要問我」，並重申前述回答。

香港 中共 以色列

上一則

微信首次從美國「惡名市場」名單移除 抖音被列入

下一則

鐵窗苦讀24年 港首誕在囚博士 懲教署給這些援助

延伸閱讀

香港創新科技參加美國CES

香港創新科技參加美國CES
涉性侵昏迷女客 加州華男按摩師被捕 警疑有更多受害者

涉性侵昏迷女客 加州華男按摩師被捕 警疑有更多受害者
向14歲男孩發情色信息還試圖約見 男老師被捕

向14歲男孩發情色信息還試圖約見 男老師被捕
華男按摩師 性侵昏迷女顧客

華男按摩師 性侵昏迷女顧客

熱門新聞

北京去年底一口氣讓「三機一艦」亮相，包括疑為第六代戰機的兩款新型戰機。(視頻截圖)

中國秀六代戰機嘗到甜頭？ 美媒：F-35因此賣不動了

2025-01-06 01:29
楊亘丟了的行李。(視頻截圖)

一大袋「美珍香」落機艙找不回 男星：國航機組瓜分了

2025-01-04 08:30
電影「回家的你」海報。(取材自每日經濟新聞)

多位大咖演出也沒用？ 中國這部賀歲檔1天只賣出4張票

2025-01-02 05:30
中國最近爆發呼吸道感染疫情，許多地方醫院人滿為患。圖為上海一醫院發熱門診大排長龍。(路透)

中再傳神祕病毒疫情 醫院擠爆 火葬場、殯儀館也傳爆滿

2025-01-04 15:04
羅女士手工製作的「大鵝」，全套材料均在網上購買。（取材自封面新聞）

嫌貴又想穿？ 中民眾自製高仿「加拿大鵝」 成本339元

2025-01-03 07:19
薄瓜瓜甜曬與愛妻許惠瑜的自拍照。（取材自X平台@BoKuangyi）

薄瓜瓜新年放閃 愛妻許惠瑜美貌獲讚「像舒淇」

2025-01-05 00:55

超人氣

更多 >
謝霆鋒罕見曬出兒子照片 大兒子1優點被誇青出於藍

謝霆鋒罕見曬出兒子照片 大兒子1優點被誇青出於藍
野火爆發前 保險公司已經取消數百戶洛杉磯住家保險

野火爆發前 保險公司已經取消數百戶洛杉磯住家保險
今年想退休 15州要準備100萬…存款不夠？可搬到這幾州

今年想退休 15州要準備100萬…存款不夠？可搬到這幾州
今年社安金3項調整 這點對收入增加者不利

今年社安金3項調整 這點對收入增加者不利
山火摧毀千座建築 損失創洛杉磯地區歷史第一

山火摧毀千座建築 損失創洛杉磯地區歷史第一