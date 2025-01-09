黎智英庭審自稱政治犯 法官反駁：涉觸犯刑事才被捕

香港示意圖。(圖：shutterstock)

壹傳媒創辦人黎智英及3間「蘋果日報」公司涉串謀勾結外國勢力8日第116日審訊。庭上播放2020年11月「Live Chat with Jimmy Lai」節目，黎提倡繼續為法治和自由抗爭，辯方指兩者皆受「國安法」保障，黎供稱若一個地方有政治犯，兩者便不存在，又指當時自己已被捕。法官杜麗冰稱黎是因涉在香港 觸犯刑事控罪被捕，「不是因為政治」，問黎是否明白；黎稱「好吧，好吧，我明白你的意思」。

明報報導，辯方播放2020年11月13日「Live Chat」節目及展示相關謄本，當日的嘉賓為前港督彭定康，黎指言論、宗教等自由猶如氧氣，也是為何港人意識到自由和法治被剝奪時會上街抗爭，亦應繼續為此抗爭，但「國安法」實施後已無空間這樣做。黎供稱所指的「抗爭」只是一個比喻，正如某人肚餓，也會「爭取」一頓飯，否認煽動他人上街，一向反對任何形式暴力。

據報導，辯方問到，據「國安法」第4和第5條，法治和自由均受保障，黎有此主張時是否知道；黎笑稱「我不知如何回答你」，但若一個地方有政治犯，法治和自由無可能存在。辯方追問截至當時有否已知的「政治犯」；黎說：「我肯定會有，而且我當時亦被捕了」。杜官指黎是因涉刑事罪行被捕，非政治原因。

報導指出，11月19日播出的節目，黎稱他未曾想過離港的問題，他面對的危機愈大，愈可引起他人關注香港，「現在我已在危機之中⋯⋯我入獄可能更好」。辯方問除黎8月被捕外，還面對什麼「危機」；黎供稱被「迫害」，他當時認為自己一旦入獄，人們便會討論，但否認觸犯刑事控罪是為了坐牢，「我不是瘋子」；其後黎補充說自己一向敢言、常站在示威前線。

報導說，翌日節目黎與以色列 前副總理Natan Sharansky對談，黎提到中國的行為冒犯世界體統，看穿中共 的真面目後，各方不應退宿，正如對談可能讓他捲入「大麻煩」。黎又指殖民政府為香港留下法治、言論、結社等自由，與西方世界價值觀一致，正是中國懼怕的事，「這是為何他們想打壓我們」。黎庭上解釋，Sharansky是重要人物，當時他在以色列仍然很有影響力，惟否認言論煽惑對中共的憎恨，自己雖有敵人，但不懷敵意。法官李素蘭問誰是黎的敵人，黎稱「誰也好」，同意可以是辯方舉例的中共，因中共使他自由受威脅。

報導稱，杜官質疑黎同意自由是「基本法」賦予，為何認為中國打壓香港；黎稱內地人未能享有香港的自由，中國害怕內地人受港人影響。杜官問黎是否指中央後悔將這些權利納入「基本法」，黎稱他沒說「後悔」，只說港人擁有的自由可影響內地；杜官追問為何中央政府同意將這些權利放入「基本法」，黎稱「你問他們，不要問我」，並重申前述回答。