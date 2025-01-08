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蜜雪冰城、老鄉雞…中企赴港上市 1周來了14家

記者林宸誼／香港8日電
香港示意圖。(圖：shutterstock)
香港示意圖。(圖：shutterstock)

2025年伊始，中企赴港上市明顯升溫。在剛剛過去的一周，包括蜜雪冰城、老鄉雞等在內的14家企業，集中遞交港股上市申請。香港去年IPO融資額875億元（港幣，下同，約112.5億美元），全球居第五，今年可望大幅升溫，IPO融資額最高上看1600億元（約205.7億美元），全球排名將重新躋身前三名之列

香港羅兵咸永道（PwC，內地稱「普華永道」）預測，香港資本市場若能保持穩定，在多家大型A股公司到香港上市集資的帶動下，2025年香港IPO集資額估計達到1300億至1600億元，相當年增八成，而且全球排名將重新躋身前三名之列。羅兵咸永道也是四大會計事務所（Big 4）之中最樂觀的一家。

2024年港股IPO上市企業數量為70家，雖然相較於2023年的68家並未顯著增長，融資規模卻大幅攀升。Wind數據顯示，按交易所統計口徑，2024年港股市場首次招股募集資金累計875億元，相比2023年的港幣463億元增長89%。

港交所在回顧2024年時表示，近年來港交所積極透過降低上市門檻、設立特專科技公司專屬上市通道、優化審核流程等方式，不斷招攬企業在港股市場融資。

華創證券金融業研究主管徐康認為，降低特專科技公司市值門檻，將進一步提升港股市場的吸引力，為具有高增長潛力的新經濟公司提供可行上市途徑。而降低A+H股企業的上市門檻，將提升潛在發行人的赴港上市意願，加上國際化業務布局需求、內地證監會鼓勵內地行業龍頭企業赴香港上市等因素，預計2025年A股公司赴港上市或升溫。

德勤估計，將有約80檔新股集資合共1300億至1500億元，科技、醫療及醫藥、消費行業仍是新股市場引擎。

香港 融資 證券

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