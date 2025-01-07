黎智英供認曾指「中國是香港的敵人」 否認提倡台獨

香港壹傳媒創辦人黎智英。（中新社資料照片）

香港 壹傳媒黎智英 及蘋果日報公司涉串謀勾結外國勢力案6日第114天審訊，黎智英供稱，否認主張歐洲與美國加強對華政策或聯合對抗中國，稱他只是道出事實，西方國家當時已這樣做，他們視中國為敵人。辯方問黎是否有同樣想法？黎稱個人層面不是，但對香港而言中國是敵人。

明報報導，案件上月20日起休庭至6日天重開，辯方展示2020年10月1日《Live Chat》節目謄本，當日的嘉賓為胡佛研究所成員Michael Auslin，黎稱若不改變中國就會被中國改變，歐洲亦無可避免地跟隨美國對華政策，意識到不能獨自應對中國。黎形容西方世界過往在政治行動上迷失，但現已覺醒，受「敵人」激勵而自省，時任美國總統川普定必會領導西方世界團結起來。

據報導，黎智英節目中提到，台灣可對中國發揮最大的「槓桿作用」美國應保護台灣的晶片技術，阻止供應中國，又認為台灣「會成為非常獨特的國家」。黎在庭上稱台灣屬中國一部分，否認提倡台獨，同意可以其他字眼取代「國家」。法官杜麗冰質疑黎同時在節目稱「台灣正透過與美國的關係創建一個國家，塑造其未來」；黎重申台灣並非主權國，他是指台灣成為「更強大的地方」。

報導稱，黎智英供稱，Auslin是其助手Mark Simon介紹認識，又否認主張歐洲與美國加強對華政策或聯合對抗中國，稱他只是道出事實。他曾在網上節目請求國際社會呼籲中國釋放「12港人」，自認是「某程度上」主張國際干預中國內部事務。

報導說，10月11日蘋果發表黎智英撰寫的涉案煽動文章之一「台灣也要感謝黨」，法官杜麗冰關注，黎智英在文章指出，「不宣布獨立不等於台灣不能提升其國際地位……美國與台灣實質建交和軍事緊密合作，雖然有實無名，如同主權國家的關係指日可待」，黎是否鼓勵美國和台灣在軍事上緊密合作？黎否認，稱僅在文章講述已發生的事情。

報導指，文章並稱，「在習近平 戰狼心態驅使下，五毛愛國民情洶湧失控，而政治形勢比人強，獨裁者亡命凶狠孤注一擲的可能性還是有的。美國要保住亞洲的霸權同時避免與中國打仗，必須擺出明確而強硬保護台灣的姿態。最有效避免戰爭的策略就是擺出隨時準備戰爭的姿態」。黎解釋，文中提及的「獨裁者」為習近平，因習非民選產生、獨自控制整個國家，習怎麼說，別人就得怎麼做。